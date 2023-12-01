Важность диагностики. Регулярные обследования снижают риск смерти от рака молочной железы

Новое исследование ученых выявило четкую связь между своевременным выполнением обследований и риском смерти от рака молочной железы. При пренебрежении диагностикой показатели смертности оказались очень высокими.

Недавнее исследование, проведенное в Швеции, подчеркивает важнейшую роль регулярного прохождения маммографических обследований в снижении смертности от рака молочной железы. Исследование, в котором приняли участие 37 079 пациенток с раком молочной железы, выявило прямую зависимость между регулярным посещением маммографа и снижением риска смерти от рака молочной железы. В частности, у женщин, которые посетили все пять запланированных маммографий, риск смерти от рака молочной железы был на 72 % ниже, чем у тех, кто пропускал визиты, пишет Medpage Today.

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Доктор Роберт Смит из Центра скрининга рака Американского онкологического общества и Школы общественного здоровья Университета Эмори подчеркнул важность регулярного прохождения скрининга. Выживаемость женщин, постоянно проходящих маммографию, составляет более 80 %, что значительно выше, чем у тех, кто не участвует в скринингах, — от 59,1 до 77,6 %.

Исследование, в котором анализировались истории маммографических обследований с 1992 по 2016 год, показало, что регулярное обследование является ключом к раннему выявлению рака молочной железы, что значительно повышает шансы на выживание. Однако доктор Смит отметил тревожную тенденцию в США, когда многие женщины не соблюдают регулярный график маммографии, что приводит к спорадическим скринингам или их отсутствию.

Он также указал на ответственность медицинских работников и учреждений визуализации за то, чтобы пациенты посещали скрининги, особенно за своевременное перенесение пропущенных визитов.

Стаматия Дестунис, из клиники Элизабет Венде в Рочестере, штат Нью-Йорк, подтвердила полученные результаты, отметив "очень значительное" снижение риска смертности. Она отметила, что результаты этого исследования повторяют результаты предыдущих исследований, подчеркивая спасительный потенциал регулярных маммографий.

Несмотря на то, что исследование было посвящено выживаемости случаев, а не общей смертности населения, оно согласуется с недавними результатами, свидетельствующими о заметном снижении смертности среди женщин, которые посещают плановые скрининги. В сущности, вывод очевиден: регулярное посещение маммографии может стать решающим фактором в выживании при раке молочной железы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.