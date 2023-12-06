COVID-19 и ваш кишечник: больше, чем просто респираторная проблема, заявляют ученые

Наш кишечник является эпицентром многих жизненно важных процессов, но вместе с тем он невероятно хрупкий и подвержен многим, порой неочевидным проблемам, о которых рассказали ученые.

Когда мы думаем о COVID-19, на ум приходят такие распространенные симптомы, как кашель и потеря вкуса, но никак не наш пораженный кишечник. Этот аспект часто упускается из вида, но влияет на его здоровье. COVID-19 не просто вызывает временные проблемы с желудком, такие как рвота или диарея; он фактически изменяет состав микробиома нашего кишечника. Микробиом — это крошечная экосистема внутри нашего желудочно-кишечного тракта, состоящая из различных организмов, включая бактерии и вирусы, которая играет важнейшую роль в нашем общем здоровье и работе иммунной системы, пишет Eating Well.

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Исследование показало, что COVID-19 уменьшает разнообразие бактерий в микробиоме нашего кишечника. Эта потеря разнообразия вызывает беспокойство, поскольку богатый и разнообразный микробиом необходим не только для здоровья кишечника, но и для крепкой иммунной системы. В том же исследовании было обнаружено, что COVID-19 изменяет выстилку кишечника, облегчая проникновение вредных патогенов в кровь. Это повышает риск развития вторичных инфекций.

Другое исследование показало, что у пациентов с длинным COVID значительно снижается количество определенных кишечных бактерий. Такое сокращение может даже сигнализировать о наличии долгосрочных эффектов COVID. Ученые также узнали, что разнообразие микробиома кишечника может предсказать тяжесть инфекции COVID. У людей с разнообразным микробиомом симптомы COVID были более легкими, в то время как у тех, кто имел меньшее разнообразие, симптомы были более тяжелыми.

После перенесенной инфекции COVID необходимо обратить внимание на продукты, способствующие восстановлению кишечника. Доктор Суприя Рао, гастроэнтеролог, советует употреблять цельные продукты, богатые клетчаткой, и не пропускать воду. Эти продукты помогают восстановить микробиом кишечника и включают в себя:

льняное семя;

бананы;

овес;

ячмень;

спаржа;

лук;

лук-порей;

яблоки;

корень цикория;

зелень одуванчика;

Эти продукты, взаимодействуя с кишечными бактериями, вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые укрепляют слизистую оболочку кишечника и повышают иммунитет, заявляют эксперты.

Наш кишечник содержит так много нервных клеток, что его часто называют "вторым мозгом", играющим ключевую роль в нашем настроении и общем самочувствии Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Восстановление после COVID — это не только то, что вы едите. Снижение стресса, качественный сон, физические упражнения, отказ от алкоголя и курения, а также сведение к минимуму потребления красного мяса — все это важно для скорейшего выздоровления.

COVID-19 может сильно нарушить микробиом нашего кишечника, но правильная диета может помочь в скорейшем выздоровлении. Интересно, что здоровый кишечник может даже снизить риск развития тяжелой формы COVID-19. Независимо от того, перенесли вы COVID-19 или нет, диета, богатая цельными продуктами с высоким содержанием клетчатки, способствует укреплению кишечника и общему здоровью. Наряду со сбалансированной диетой, важнейшими шагами в поддержании здоровья кишечника являются полноценный сон, физическая активность и гидратация.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.