Ученые нашли 3200-летнюю "проклятую скрижаль", что может содержать самую древнюю надпись имени Бога (фото)

В Израиле исследователи нашли древнюю табличку из свинца, на которой записаны проклятия. Несмотря на удивительный возраст, она имеет еще одну особенность — на ней написано имя Бога.

На Западном берегу реки Иордан археологи нашли свинцовую табличку размером с почтовую марку, которая может содержать древнейшую надпись на иврите, обозначающую Бога: Яхве. Небольшой артефакт, которому более 3200 лет, содержит текст, призывающий Божье проклятие на тех, кто нарушает свое слово, пишет Daily Mail.

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Если эта находка будет подтверждена будущими исследованиями, она превзойдет на 2 тысячи лет предыдущую древнейшую находку — плиту-стелу Меша, датированную 840 годом до нашей эры.

Табличку нашли на библейской горе Эвал, месте, которое в древних писаниях ассоциируется с Землей Обетованной. Это историческое сокровище обнаружили во время раскопок, связанных с бегством израильтян из древнего Египта.

Согласно Священному Писанию, Моисей должен был построить жертвенник на горе Евал, но из-за своего бунта не смог войти в Обетованную Землю. Считается, что его преемник Иисус Навин построил жертвенник, который восстановил Завет.

Команда перевела 48 букв так: "Проклят, проклят, проклят — проклят Господом Яхве" Фото: ABR/Michael C.Luddeni

Скрижаль, составленная как крошечный двухстраничный буклет, содержит 48 букв, состоящих из 14 слов. На ней содержится проклятие, обращающееся к Яхве, используя термин "арур", что означает "проклятый".

Интригует то, что надпись сделана в разных направлениях, что было характерно для того времени. Химический анализ показал, что свинец, использованный в табличке, происходит из рудника в Эгейском море, Греция, который работал во время ее создания.

Исследователи обнаружили, что термин "arur", что означает "проклятый", появляется 12 раз на каждой стороне с надписью "Outer" и "Outer B" — по шесть раз на каждой стороне Фото: ABR/Michael C.Luddeni

Проклятие на табличке резонирует с Бытие 9:6: "Кто выльет кровь человеческую из человека, то излита будет его кровь". Питер Герт ван дер Веен, участвовавший в открытии, обратил внимание на симметрию в написании, предполагая хиастический параллелизм.

Однако не все археологи убеждены в этом. Недавнее исследование предложило альтернативную теорию, согласно которой табличку использовали как рыболовную приманку, указывая на травление, вызванное выветриванием, а не на преднамеренные надписи.

Несмотря на дискуссии, находка намекает на древнееврейское присутствие на горе Эвал, что согласуется с библейскими рассказами. Уникальные особенности таблички бросают вызов традиционным хронологическим рамкам, открывая новые пути для понимания древнееврейской письменности. Если эта находка подтвердится, она может изменить наше понимание раннееврейской культуры и религиозных практик.

Поскольку исследователи продолжают разгадывать тайны этой древней таблички, она поднимает вопрос о более широком историческом контексте и эволюции письменности. Потенциальные последствия выходят за пределы археологии, предлагая понимание культурного и религиозного ландшафта того времени.

Открытие этой древней таблички с древнееврейской надписью позволяет заглянуть в далекое прошлое. Хотя среди археологов продолжаются дебаты, последствия являются глубокими. Будь то реликвия проклятий или инструмент для рыбалки, табличка добавляет увлекательную главу к постоянному исследованию древних корней человечества.

Ранее Фокус рассказывал об уникальном артефакте, найденном в Турции. В мире известно только о 22 похожих реликвиях.

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