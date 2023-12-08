В Сибири нашли древнейшие крепости на планете: созданы 8 000 лет назад

Археологи нашли укрепленные доисторические поселения охотников-собирателей.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antiquity, международная группа археологов нашла 10 поселений охотников-собирателей, которые были окружены сложными оборонительными сооружениями, построенными 8 тысяч лет. Новое открытие многое меняет в понимании устройства древних сообществ людей. Также оно бросает вызов теории о том, что только с появлением сельского хозяйства люди начали строить постоянные поселения со сложной архитектурой, пишет Phys.

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Раскопки в Сибири привели к обнаружению 10 укрепленный поселений охотников-собирателей, которые располагались на берегу реки. Эти поселения еще 8000 лет назад были обнесены сложными укреплениями, а потому теперь считаются не только самыми древними крепостями в мире, но и самыми северными укрепленными поселениями в Евразии в каменном веке.

По словам ученых, исследование показало, что охотники-собиратели, жившие в каменном веке, вели сложный образ жизни и использовали местные разнообразные ресурсы.

Ученые выяснили, что древние люди, жившие в одном из укрепленных поселений, не только ловили рыбу, но и охотились на оленей с помощью копий с костяными и каменными наконечниками. Чтобы хранить излишки еды они создавали украшенные керамические сосуды. Открытие древних поселений с земляным валом и деревянным частоколом является доказательством того, что 8000 лет назад люди уже создавали серьезные укрепленные объекты, в которых они жили.

Новое открытие бросает вызов теории, согласно которой постоянные поселения с укреплениями возникли позже, в обществах, которые занимались сельским хозяйством. Это также опровергает теорию о том, что именно общества земледельцев и скотоводов являлись предшественниками создания более сложных человеческих обществ. Ученые считают, что это открытие может привести к новому пониманию эволюции древних обществ.

Ученые считают, что наличие большого количества таких ресурсов, как рыба и животные в сибирской тайге, возможно сыграло важнейшую роль в возникновении таких поселений охотников-собирателей.

Такие укрепленные поселения, возможно, были стратегическими пунктами, созданными для контроля и использования местных ресурсов. Ученые считают, что крепость может свидетельствовать о существовании конкуренции, которая возникает в результате накопления ресурсов и увеличения количества населения. Таким образом это опровергает теории о том, что конкуренции и конфликтов не было в обществах охотников-собирателей.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что у священных павианов в Древнем Египте была очень тяжелая жизнь. В Древнем Египте павианов почитали как олицетворение Тота, бога Луны и мудрости, а также советника бога Солнца Ра. Как показало исследование священных животных прославляли, но при жизни они страдали от плохих условий содержания в неволе.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли 3200-летнюю "проклятую скрижаль", которая может содержать самую древнюю надпись имени Бога. В Израиле исследователи нашли древнюю табличку из свинца, на которой записаны проклятия. Несмотря на удивительный возраст, она имеет еще одну особенность.