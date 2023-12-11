Первая в истории миссия на спутник Марса оказалась под угрозой: проблема в ракете-носителе (фото)
Япония может отложить запуск космического аппарата к Фобосу из-за проблем с ракетой H3.
Историческая миссия Японии по исследованию спутников Марса Фобоса и Деймоса, во время которой впервые будут собраны образцы породы с поверхности первого спутника, оказалась под угрозой. Миссия может быть перенесена на новые даты из-за того, что новая японская ракета-носитель H3 еще не прошла успешных испытаний. Для того, чтобы миссия MMX состоялась в срок нужно провести успешный запуск ракеты-носителя в начале следующего года, пишет Space.
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запланировало на сентябрь 2024 года запуск космического аппарата Martian Moons eXploration (MMX) к Фобосу и Деймосу – спутникам Марса. Целью этой миссии является исследование этих спутников и первый в истории сбор образцов местной породы с поверхности Фобоса, большего спутника Красной планеты. Аппарат нужно отправить в сентябре следующего года из-за того, что Марс будет расположен лучше всего к Земле, чтобы осуществить наиболее короткий по времени полет. Следующий раз такая возможность выпадет только через 2 года.
Согласно плану, после запуска в космос на борту ракеты-носителя H3, аппарат MMX должен выйти на орбиту вокруг Марса в августе 2025 года. После этого зонд должен будет приземлиться на Фобосе и собрать как минимум 10 граммов образцов. После этого MMX должен совершить облет Деймоса, а затем в 2029 году капсула с образцами будет доставлена на Землю.
Но новая японская ракета-носитель H3 еще в марте этого года не смогла успешно выполнить первый полет в космос и ее уничтожили из-за возникших проблем, о чем подробно уже писал Фокус. В ноябре представители JAXA сообщили, что вторая попытка полета в космос должна состоятся в конце марта 2024 года.
Если все пройдет успешно, то таким образом ученые смогут точно сказать, будет ли выполнена миссия MMX в назначенный срок. Если же снова возникнут проблемы с ракетой-носителем, то полет японского аппарата к Фобосу и Деймосу может быть отложен до конца 2026 года.
Но японские ученые не очень хотят откладывать на столь длительный срок запуск исторической марсианкой миссии, поэтому возможно будет рассмотрен вариант использования другой ракеты. На сегодняшний день неизвестно, есть ли в планах JAXA использование, например, ракеты Falcon Heavy от SpaceX для запуска аппарата MMX в случае неудачи с ракетой H3.
Эта миссия поможет определить, являются ли Фобос и Деймос астероидами, которые были захвачены гравитацией Марса или же они появились в результате столкновения крупного астероида с поверхностью Красной планеты. Кстати, на борту аппарата MMX будет находится маленький марсоход, который отправится в путешествие по поверхности Фобоса.
Как уже писал Фокус, весной этого года ученые впервые получили детальные изображения Деймоса, которые сделал аппарат Аль-Амаль" с расстояния в 100 км.
Также Фокус писал о том, что Китай создает свой марсианский вертолет, который поможет собрать образцы породы на Красной планете, которые будут доставлены на Землю.