Первая в истории миссия на спутник Марса оказалась под угрозой: проблема в ракете-носителе (фото)

Япония может отложить запуск космического аппарата к Фобосу из-за проблем с ракетой H3.

Историческая миссия Японии по исследованию спутников Марса Фобоса и Деймоса, во время которой впервые будут собраны образцы породы с поверхности первого спутника, оказалась под угрозой. Миссия может быть перенесена на новые даты из-за того, что новая японская ракета-носитель H3 еще не прошла успешных испытаний. Для того, чтобы миссия MMX состоялась в срок нужно провести успешный запуск ракеты-носителя в начале следующего года, пишет Space.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запланировало на сентябрь 2024 года запуск космического аппарата Martian Moons eXploration (MMX) к Фобосу и Деймосу – спутникам Марса. Целью этой миссии является исследование этих спутников и первый в истории сбор образцов местной породы с поверхности Фобоса, большего спутника Красной планеты. Аппарат нужно отправить в сентябре следующего года из-за того, что Марс будет расположен лучше всего к Земле, чтобы осуществить наиболее короткий по времени полет. Следующий раз такая возможность выпадет только через 2 года.

Фобос - больший из двух спутников Марса Фото: NASA

Согласно плану, после запуска в космос на борту ракеты-носителя H3, аппарат MMX должен выйти на орбиту вокруг Марса в августе 2025 года. После этого зонд должен будет приземлиться на Фобосе и собрать как минимум 10 граммов образцов. После этого MMX должен совершить облет Деймоса, а затем в 2029 году капсула с образцами будет доставлена на Землю.

Но новая японская ракета-носитель H3 еще в марте этого года не смогла успешно выполнить первый полет в космос и ее уничтожили из-за возникших проблем, о чем подробно уже писал Фокус. В ноябре представители JAXA сообщили, что вторая попытка полета в космос должна состоятся в конце марта 2024 года.

Ракета-носитель H3 Фото: JAXA

Если все пройдет успешно, то таким образом ученые смогут точно сказать, будет ли выполнена миссия MMX в назначенный срок. Если же снова возникнут проблемы с ракетой-носителем, то полет японского аппарата к Фобосу и Деймосу может быть отложен до конца 2026 года.

Деймос - меньший спутник Марса Фото: space.com

Но японские ученые не очень хотят откладывать на столь длительный срок запуск исторической марсианкой миссии, поэтому возможно будет рассмотрен вариант использования другой ракеты. На сегодняшний день неизвестно, есть ли в планах JAXA использование, например, ракеты Falcon Heavy от SpaceX для запуска аппарата MMX в случае неудачи с ракетой H3.

Эта миссия поможет определить, являются ли Фобос и Деймос астероидами, которые были захвачены гравитацией Марса или же они появились в результате столкновения крупного астероида с поверхностью Красной планеты. Кстати, на борту аппарата MMX будет находится маленький марсоход, который отправится в путешествие по поверхности Фобоса.

Как уже писал Фокус, весной этого года ученые впервые получили детальные изображения Деймоса, которые сделал аппарат Аль-Амаль" с расстояния в 100 км.

Также Фокус писал о том, что Китай создает свой марсианский вертолет, который поможет собрать образцы породы на Красной планете, которые будут доставлены на Землю.