5 простых привычек для сохранения здоровья: ученые поделились секретами долголетия

Хотя многие считают, что поддержание здоровья требует каких-то особых усилий, наука заявляет, что контроль над ним подвластен каждому и мы ежедневно можем с легкостью укреплять его.

Когда мы думаем о том, как сохранить здоровье, мы часто фокусируемся на физической форме и диете, но есть еще один важный аспект, который необходимо учитывать: здоровье нашего мозга. Недавние научные исследования пролили свет на простые повседневные действия, которые могут существенно повлиять на наше психическое благополучие и когнитивные функции, пишет Yahoo News.

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В современном быстро меняющемся мире поддержание оптимального здоровья включает в себя не только физические упражнения и сбалансированную диету, но и заботу о здоровье нашего мозга. Последние научные исследования выявили целый ряд повседневных привычек и вариантов питания, которые могут существенно влиять на нашу когнитивную функцию и психическое благополучие. От того, что мы едим на завтрак, до того, как мы засыпаем ночью — эти исследования дают ценные сведения о простых, но эффективных способах повысить мощность мозга и улучшить общее качество жизни. Наука предлагает нам познакомиться с некоторыми из ее заключений и посмотреть, как мы можем применить их в нашей повседневной жизни:

Следите за потреблением жиров. Исследование, проведенное в Бирмингемском университете, выявило удивительную связь между употреблением продуктов с высоким содержанием жира и работой мозга. У участников, которые ели на завтрак круассаны с маслом, наблюдалось снижение притока кислорода к префронтальной коре головного мозга — области мозга, играющей важную роль в принятии решений и регулировании эмоциональной сферы. Это говорит о том, что жирная пища может негативно влиять на наше настроение и когнитивные способности, особенно в условиях стресса.

Исследование, проведенное в Бирмингемском университете, выявило удивительную связь между употреблением продуктов с высоким содержанием жира и работой мозга. У участников, которые ели на завтрак круассаны с маслом, наблюдалось снижение притока кислорода к префронтальной коре головного мозга — области мозга, играющей важную роль в принятии решений и регулировании эмоциональной сферы. Это говорит о том, что жирная пища может негативно влиять на наше настроение и когнитивные способности, особенно в условиях стресса. Не пропускайте завтрак. Исследование с участием более 21 000 взрослых показало, что пропуск завтрака может привести к развитию депрессивных симптомов. Сбалансированный завтрак, съеденный в течение двух часов после пробуждения, не только помогает контролировать вес и уровень сахара в крови, но и улучшает когнитивные функции.

Исследование с участием более 21 000 взрослых показало, что пропуск завтрака может привести к развитию депрессивных симптомов. Сбалансированный завтрак, съеденный в течение двух часов после пробуждения, не только помогает контролировать вес и уровень сахара в крови, но и улучшает когнитивные функции. Какао для мозга. Исследование подчеркивает пользу какао-добавок, особенно для тех, кто плохо питается. Какао, ключевой ингредиент шоколада, был связан с улучшением работы мозга. Однако важно соблюдать умеренность, поскольку шоколад часто содержит большое количество сахара.

Человеческий мозг способен вырабатывать около 23 ватт энергии в бодрствующем состоянии, что достаточно для питания небольшой лампочки Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Сила васаби. Исследования, проведенные в японском университете Тохоку, показали, что васаби, который часто подают к суши, может улучшать как рабочую, так и эпизодическую память. Интересно, что имбирь, еще одна распространенная приправа к суши, также может способствовать улучшению памяти.

Исследования, проведенные в японском университете Тохоку, показали, что васаби, который часто подают к суши, может улучшать как рабочую, так и эпизодическую память. Интересно, что имбирь, еще одна распространенная приправа к суши, также может способствовать улучшению памяти. Уделяйте первостепенное внимание качеству сна. Американская академия медицины сна подчеркивает негативное влияние экранного времени на качество сна. Чрезмерный просмотр телевизора или поздний онлайн-шопинг могут нарушить режим сна. Улучшение качества сна необходимо для улучшения памяти и общего когнитивного здоровья.

Полученные данные дают практические наставления по укреплению здоровья: умеренно потреблять жирную пищу, не пропускать завтрак, умеренно употреблять какао-добавки или темный шоколад, добавлять в пищу васаби и имбирь, а также сократить время просмотра экрана перед сном. Эти простые изменения в образе жизни могут существенно повлиять на наше психическое состояние и когнитивные способности.

Ранее Фокус писал о том, что физические упражнения могут защитить от болезни Паркинсона. Новое исследование показало многообещающую взаимосвязь между физическими нагрузками и снижением риска болезни.

Также Фокус писал о пяти ежедневных привычках, которые помогут укрепить здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.