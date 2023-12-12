Древнегреческие боги снова потеряли головы: ученые обнаружили новые статуи в Айзаной (фото)

В Турции археологи обнаружили головы статуй Афродиты и Диониса. Как отметили ученые, артефакты сохранились в прекрасном состоянии, несмотря на годы забвения.

На территории древнего города Айзаной, вблизи Кютахьи, Турция, археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся головы Афродиты и Диониса. Как сообщили исследователи, это не первый случай такой находки в этом регионе, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Древний город Айзаной может похвастаться богатой историей, достигающей 3 000 лет до н. э. Некогда великий город-государство народа айзанитов в древней Фригии, он был свидетелем правления Пергама и Вифинии в эллинистический период, прежде чем подвергся римскому завоеванию в 133 году до н. э.

Сегодня оно известно тем, что в нем находится лучше всего сохранившийся в Анатолии храм Зевса.

Во время раскопок исследователи нашли две головы Афродиты и три головы Диониса Фото: АА

Последние раскопки под руководством профессора археологии Гохана Коскуна и его команды принесли целый ряд статуй, в частности увлекательное открытие — недавно откопанные головы Афродиты и Диониса.

Коскун выразил свой энтузиазм, рассказав, что раскопки, которые продолжаются с апреля прошлого года, обнаружили более 100 статуй, а некоторые найденные головы принадлежали скульптурам размерами 2-3 метров в длину.

"Эти головы статуй, которые мы впервые обнаружили три года назад, находятся в очень хорошо сохранившемся состоянии. Во время наших раскопок сейчас мы обнаружили две головы статуи Афродиты и три головы Диониса", — сказал Коскун.

Поскольку нынешний сезон раскопок подходит к концу в конце этого месяца, последствия этих находок порождают интригу. Хотя историческое значение очевидно, практическое применение заключается в потенциальном обогащении нашего понимания античного искусства и мифологии.

Ранее Фокус писал о 3200-летней "проклятой скрижали", которая может содержать древнейшую надпись имени Бога.

А также мы рассказывали, как на севере Польши мужчина нашел древние тысячелетние артефакты. Находку обнаружили с помощью металлоискателя в северной части Польши.