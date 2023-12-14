Викинги тоже страдали от кариеса: ученые выяснили, как древние мореплаватели лечили больные зубы

Ученые неожиданно обнаружили, что с возрастом распространенность кариеса среди викингов уменьшается. И это не связано с совершенствованием личной гигиены.

Недавнее исследование проливает свет на стоматологические проблемы викингов в древней Швеции. Каролина Бертилссон и ее команда из Гетеборгского университета исследовала, как викинги пытались их лечить, пишет Phys.org.

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Исследования проводили в Швеции, где археологи обнаружили кладбище с могилами викингов, датированными X-XII веком нашей эры, рядом с остатками христианской церкви. Команда Бертилссон проанализировала останки 171 человека с этого места, исследовав более 2300 зубов.

Удивительно, но более 60% обследованных взрослых имели признаки кариеса (разрушение зубов), чаще всего на поверхности корня, в то время как никто из несовершеннолетних лиц кариеса не имел.

Обследование челюсти и зубов викингов Фото: Carolina Bertilsson, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Кроме этого, исследователи обнаружили другие патологии, такие как инфекции и признаки потери зубов перед смертью. Некоторые серьезные разрушения, вероятно, вызывали зубную боль. Авторы обнаружили несколько случаев стирания зубов, которые, вероятно, были преднамеренными действиями, направленными на уменьшение зубной боли.

Интересно, что распространенность кариеса уменьшалась с возрастом среди взрослых, что озадачило исследователей. Они предположили существование связи с тем, что пожилые люди чаще теряют зубы. А потому наиболее разрушенные зубы не попали в анализ.

Хотя частота кариеса среди этих викингов напоминает частоту кариеса среди европейского населения аналогичного возраста, почти 25% лиц, похоже, потеряли зубы до или после смерти, что потенциально искажает результаты.

Это исследование не только раскрывает стоматологические проблемы викингов, но и показывает их попытки лечения этих проблем.

Авторы добавляют: "В шведской популяции викингов около половины людей страдали от кариеса. Викинги проводили как подпиливание зубов, так и их удаление и другое стоматологическое лечение, включая попытки лечить зубные инфекции".

Хотя распространенность кариеса у викингов была такой же, как и у других древнеевропейских народов, уникальные подходы, которые они использовали для решения стоматологических проблем, свидетельствуют об их изобретательности и адаптации к вызовам в сфере здравоохранения своего времени.

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