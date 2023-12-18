Названы 5 популярных продуктов, разрушающих наши кости: многие из них есть на каждой кухне
Ученые составили список из 5 элементов питания, пагубно влияющих на здоровье наших костей в больших дозировках. В него вошли продукты, имеющиеся в каждой кухне.
В ходе последних исследований ученые сделали несколько потрясающих открытий об остеопорозе — заболевании, от которого страдают миллионы людей и которое характеризуется слабыми и хрупкими костями. Исследователи составили список продуктов, которые могут как навредить, так и помочь здоровью наших костей, выходя за рамки обычного совета просто увеличить потребление кальция, пишет BuzzFeed.
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Результаты научных работ показывают, что ключевым моментом в употреблении таких добавок, как кальций и витамин D, является умеренность, а не избыток. Превышение рекомендуемых доз может нанести вред здоровью костей, тем более что эти требования меняются в зависимости от возраста. Для людей старше 50 лет рекомендуемая суточная норма составляет 1000 миллиграммов кальция и 800-1000 международных единиц витамина D.
Интересно, что в ученые подчеркивают, что некоторые продукты и напитки, которые считаются безвредными или даже полезными, могут быть вредны для здоровья костей.
- Алкоголь, известный своим негативным влиянием на печень, также может препятствовать усвоению организмом таких важных питательных веществ, как кальций, витамин D и магний. Речь идет не о том, чтобы полностью отказаться от алкоголя, а о том, чтобы ограничить его потребление: эксперты советуют выпивать не более одной рюмки в день. Чрезмерное употребление алкоголя не только мешает усвоению питательных веществ, но и повышает риск падений и травм костей.
- Кофеин — еще один виновник ухудшения здоровья костей. Содержащийся в кофе, энергетических напитках, газировке и чае, кофеин может привести к увеличению потери кальция и снижению его усвоения. Авторы исследования советуют выбирать альтернативные напитки без кофеина или воду, а также придерживаться рекомендации о том, что ежедневная норма кофеина не должна превышать 400 миллиграммов.
- Газировка, особенно кола, была связана со снижением минеральной плотности костной ткани у женщин. Этот эффект зависит от дозы, то есть чем больше колы потребляется, тем сильнее она влияет на здоровье костей. Авторы исследования отмечают, что такие компоненты газировки, как сахар, фосфорная кислота и кофеин, пагубно влияют на здоровье костей.
- Удивительно, но пшеничные отруби, известные своими полезными свойствами для сердца и пищеварения, могут негативно влиять на здоровье костей. Это связано с высоким содержанием в них фитатов, которые препятствуют усвоению кальция. Однако овсяные отруби не представляют такой проблемы. Исследование подтверждает, что такие продукты, как фасоль, шпинат и свекла, которые также содержат антипитательные вещества, влияющие на усвоение кальция, можно сделать более безопасными путем замачивания или приготовления.
- Наконец, соль, которую часто связывают с высоким кровяным давлением, теперь названа угрозой и для здоровья костей. Чрезмерное потребление соли может привести к потере кальция из костей, а исследование 2018 года показало значительную корреляцию между высоким потреблением натрия и риском развития остеопороза.
В заключение следует отметить, что данные исследования подчеркивают важность сбалансированного питания и умеренности в потреблении определенных продуктов и напитков, а не выступают за их полное исключение из нашего рациона. Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на выбор элементов питания для тех, кто заботится о сохранении крепких костей, подчеркивая, что важно не только то, что вы добавляете в свой рацион, но и то, что вы ограничиваете.
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