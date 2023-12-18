Названы 5 популярных продуктов, разрушающих наши кости: многие из них есть на каждой кухне

Ученые составили список из 5 элементов питания, пагубно влияющих на здоровье наших костей в больших дозировках. В него вошли продукты, имеющиеся в каждой кухне.

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В ходе последних исследований ученые сделали несколько потрясающих открытий об остеопорозе — заболевании, от которого страдают миллионы людей и которое характеризуется слабыми и хрупкими костями. Исследователи составили список продуктов, которые могут как навредить, так и помочь здоровью наших костей, выходя за рамки обычного совета просто увеличить потребление кальция, пишет BuzzFeed.

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Результаты научных работ показывают, что ключевым моментом в употреблении таких добавок, как кальций и витамин D, является умеренность, а не избыток. Превышение рекомендуемых доз может нанести вред здоровью костей, тем более что эти требования меняются в зависимости от возраста. Для людей старше 50 лет рекомендуемая суточная норма составляет 1000 миллиграммов кальция и 800-1000 международных единиц витамина D.

Интересно, что в ученые подчеркивают, что некоторые продукты и напитки, которые считаются безвредными или даже полезными, могут быть вредны для здоровья костей.

Алкоголь, известный своим негативным влиянием на печень, также может препятствовать усвоению организмом таких важных питательных веществ, как кальций, витамин D и магний. Речь идет не о том, чтобы полностью отказаться от алкоголя, а о том, чтобы ограничить его потребление: эксперты советуют выпивать не более одной рюмки в день. Чрезмерное употребление алкоголя не только мешает усвоению питательных веществ, но и повышает риск падений и травм костей.

Кофеин — еще один виновник ухудшения здоровья костей. Содержащийся в кофе, энергетических напитках, газировке и чае, кофеин может привести к увеличению потери кальция и снижению его усвоения. Авторы исследования советуют выбирать альтернативные напитки без кофеина или воду, а также придерживаться рекомендации о том, что ежедневная норма кофеина не должна превышать 400 миллиграммов.

Газировка, особенно кола, была связана со снижением минеральной плотности костной ткани у женщин. Этот эффект зависит от дозы, то есть чем больше колы потребляется, тем сильнее она влияет на здоровье костей. Авторы исследования отмечают, что такие компоненты газировки, как сахар, фосфорная кислота и кофеин, пагубно влияют на здоровье костей.

Удивительно, но пшеничные отруби, известные своими полезными свойствами для сердца и пищеварения, могут негативно влиять на здоровье костей. Это связано с высоким содержанием в них фитатов, которые препятствуют усвоению кальция. Однако овсяные отруби не представляют такой проблемы. Исследование подтверждает, что такие продукты, как фасоль, шпинат и свекла, которые также содержат антипитательные вещества, влияющие на усвоение кальция, можно сделать более безопасными путем замачивания или приготовления.

Наконец, соль, которую часто связывают с высоким кровяным давлением, теперь названа угрозой и для здоровья костей. Чрезмерное потребление соли может привести к потере кальция из костей, а исследование 2018 года показало значительную корреляцию между высоким потреблением натрия и риском развития остеопороза.

В заключение следует отметить, что данные исследования подчеркивают важность сбалансированного питания и умеренности в потреблении определенных продуктов и напитков, а не выступают за их полное исключение из нашего рациона. Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на выбор элементов питания для тех, кто заботится о сохранении крепких костей, подчеркивая, что важно не только то, что вы добавляете в свой рацион, но и то, что вы ограничиваете.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.