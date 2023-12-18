Названо 5 популярних продуктів, що руйнують наші кістки: багато з них є на кожній кухні
Учені склали список із 5 елементів харчування, що згубно впливають на здоров'я наших кісток у великих дозуваннях. До нього увійшли продукти, наявні в кожній кухні.
Під час останніх досліджень вчені зробили кілька приголомшливих відкриттів про остеопороз — захворювання, від якого страждають мільйони людей і яке характеризується слабкими і крихкими кістками. Дослідники склали список продуктів, які можуть як нашкодити, так і допомогти здоров'ю наших кісток, виходячи за рамки звичайної поради просто збільшити споживання кальцію, пише BuzzFeed.
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Результати наукових робіт показують, що ключовим моментом у вживанні таких добавок, як кальцій і вітамін D, є поміркованість, а не надлишок. Перевищення рекомендованих доз може завдати шкоди здоров'ю кісток, тим більше що ці вимоги змінюються залежно від віку. Для людей, старших за 50 років, рекомендована добова норма становить 1000 міліграмів кальцію і 800-1000 міжнародних одиниць вітаміну D.
Цікаво, що науковці підкреслюють, що деякі продукти та напої, які вважаються нешкідливими або навіть корисними, можуть бути шкідливими для здоров'я кісток.
- Алкоголь, відомий своїм негативним впливом на печінку, також може перешкоджати засвоєнню організмом таких важливих поживних речовин, як кальцій, вітамін D і магній. Йдеться не про те, щоб повністю відмовитися від алкоголю, а про те, щоб обмежити його споживання: експерти радять випивати не більше однієї чарки на день. Надмірне вживання алкоголю не тільки заважає засвоєнню поживних речовин, а й підвищує ризик падінь і травм кісток.
- Кофеїн — ще один винуватець погіршення здоров'я кісток. Кофеїн, що міститься в каві, енергетичних напоях, газованій воді та чаї, може призвести до збільшення втрати кальцію і зниження його засвоєння. Автори дослідження радять обирати альтернативні напої без кофеїну або воду, а також дотримуватися рекомендації про те, що щоденна норма кофеїну не повинна перевищувати 400 міліграмів.
- Газована вода, особливо кола, була пов'язана зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини у жінок. Цей ефект залежить від дози, тобто чим більше коли споживається, тим сильніше вона впливає на здоров'я кісток. Автори дослідження зазначають, що такі компоненти газованої води, як цукор, фосфорна кислота і кофеїн, згубно впливають на здоров'я кісток.
- Дивно, але пшеничні висівки, відомі своїми корисними властивостями для серця і травлення, можуть негативно впливати на здоров'я кісток. Це пов'язано з високим вмістом у них фітатів, які перешкоджають засвоєнню кальцію. Однак вівсяні висівки не становлять такої проблеми. Дослідження підтверджує, що такі продукти, як квасоля, шпинат і буряк, які також містять антипоживні речовини, що впливають на засвоєння кальцію, можна зробити безпечнішими шляхом замочування або приготування.
- Нарешті, сіль, яку часто пов'язують із високим кров'яним тиском, тепер названа загрозою і для здоров'я кісток. Надмірне споживання солі може призвести до втрати кальцію з кісток, а дослідження 2018 року показало значну кореляцію між високим споживанням натрію і ризиком розвитку остеопорозу.
Насамкінець слід зазначити, що дані дослідження підкреслюють важливість збалансованого харчування та поміркованості у споживанні певних продуктів і напоїв, а не виступають за їхнє повне виключення з нашого раціону. Ці результати дають змогу по-новому поглянути на вибір елементів харчування для тих, хто дбає про збереження міцних кісток, наголошуючи на тому, що важливим є не тільки те, що ви додаєте до свого раціону, а й те, що ви обмежуєте.
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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.