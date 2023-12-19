Космический телескоп NASA скоро упадет на Землю из-за активности Солнца

Обсерватория, которая занимается поиском астероидов и комет, медленно спускается в атмосферу нашей планеты.

Космический телескоп NASA под названием NEOWISE после более чем 10 лет работы на орбите не может противостоять влиянию солнечной активности и скоро сгорит в атмосфере Земли, пишет Space.

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Космический телескоп NEOWISE – это новое название, которое получила обсерватория WISE, запущенная на орбиту конце 2009 года. Цель миссии было наблюдать за космосом в инфракрасном диапазоне света и искать новые звезды, галактики, а также астероиды и кометы. Но в октябре 2010 года у космического аппарата стал заканчиваться водород, необходимый для охлаждения инфракрасных приборов.

Но ученые из NASA решили продолжить миссию и отключили два из четырех приборов телескопа WISE, поэтому он мог все еще работать и искать новые астроиды и кометы в околоземном пространстве. Таким образом телескоп получил название NEOWISE и ему удалось найти много неизвестных ранее объектов в Солнечной системе.

Космический телескоп NEOWISE – это новое название, которое получила обсерватория WISE, запущенная на орбиту конце 2009 года Фото: NASA

Например, телескоп обнаружил 215 астероидов, а также комету C/2020 F3 (NEOWISE). Но это произошло после возобновления его работы в 2013 года, после того, как телескоп 2 года находился в спящем режиме.

Согласно заявлению NASA, у телескопа NEOWISE возникала более серьезная проблема, чем нехватка охлаждающего водорода. Дело в том, что Солнце уже находится очень близко к наступлению пика активности звезды, который начнется в январе следующего года и продлится до октября. Из-за этого на Солнце все чаще появляются очень мощные вспышки и сильнейшие корональные выбросы массы (потоки плазмы, улетающие в космос). Эти солнечные частицы способствуют более сильному нагреву атмосферы Земли и ее расширению. Из-за этого космический телескоп NEOWISE не может поддерживать стабильную орбиту и начал свое снижение ближе к планете.

У телескопа NEOWISE возникала более серьезная проблема, чем нехватка охлаждающего водорода. Дело в том, что Солнце уже находится очень близко к наступлению пика активности звезды, который начнется в январе следующего года и продлится до октября Фото: NASA

По словам ученых, они не могут противостоять влиянию Солнца, а потому удержать космический аппарат на его орбите нет возможности. Поэтому он медленно спускается в атмосферу Земли. Ожидается, что уже к 2025 году телескоп спуститься настолько низко, что сгорит в атмосфере.

Согласно заявлению NASA, ученые планировали уже давно прекратить работу телескопа NEOWISE и вот этот день настал, когда уже точно известно, что скоро он перестанет работать окончательно.

Как уже писал Фокус, недавно Джефф Безос, владелец компании Blue Origin, поделился своим видением будущего человечества. Он считает, что на особенных космических станциях можно расселить триллион человек по всей Солнечной системе.

Но ученые показали темную сторону теории Безоса о том, что с триллионом населения у нас была бы 1 тысяча Моцартов и 1 тысяча Эйнштейнов, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что секретный китайский космический самолет вывел на орбиту 6 загадочных объектов, которые посылают сигналы.