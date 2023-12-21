Программа Artemis. NASA впервые высадит на Луну не американца: когда это произойдет

Пока только не ясно, какую именно страну будет представлять этот лунный астронавт.

20 декабря во время очередного заседания Национального космического совета, председателем которого является, вице-президент США Камала Харрис, она заявила, что NASA высадит на Луну первого не американца в относительно ближайшем будущем, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Харрис, астронавт из другой страны мира будет доставлен на поверхность Луны уже к концу 2020-х годов. Когда именно это случится точнее и какую страну будет представлять астронавт Харрис не сообщила.

Основной цельно лунной программы Artemis является установление постоянного присутствия человека на Луне уже к концу этого десятилетия. То есть в относительно ближайшем будущем на спутнике Земли должны построить первую базу, а на орбите вокруг Луны должна появиться небольшая космическая станция Gateway. В рамках своей лунной программы NASA сотрудничает с Европейским космическим агентством (ЕКА), Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадским космическим агентством (CSA).

По словам Харрис, астронавт из другой страны мира будет доставлен на поверхность Луны уже к концу 2020-х годов Фото: The White House

Первая миссия этой лунной программы Artemis 1 успешно завершилась в конце прошлого года, когда космический корабль Orion смог облететь Луну и вернуться обратно на Землю. Но на борту не было астронавтов. Экипаж из трех американцев и одного канадца на этом же космическом корабле должен облететь Луну в конце 2024 года или в 2025 году. После этого NASA собирается осуществить первую с 1972 года посадку астронавтов на Луну во время миссии Artemis 3. Посадка должна произойти либо в конце 2025 года, либо в 2026 году. После этого будут миссии Artemis 4 и Artemis 5 в 2028 и в 2029 годах соответственно. В рамках этих миссий астронавты также высадятся на Луне.

Ранее в этом году генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер говорил, что во время миссий Artemis 4 и Artemis 5 на Луне должны высадится по одному астронавту из Европы. Таким образом заявление Харрис не является какой-то сенсацией. Тем не менее, ее заявление еще раз подтвердило, что нынешняя лунная программа США отличается от известной программы "Аполлон" тем, что она нацелена на международное сотрудничество в сфере освоения Луны.

Как уже писал Фокус, недавно NASA показало видеоролик, на котором видно, как космический корабль Orion в прошлом году возвращался на Землю. В частности, на кадрах виден вход в атмосферу на огромной скорости.

Также Фокус писал о том, как астронавты миссии "Аполлон-8" в 1968 году сделали самый известный снимок Земли из космоса. Позже это изображение стали называть фотографией столетия.

Еще Фокус писал о том, что NASA продемонстрировало внешний вид первой базы на Луне. Планируется, что ее построят уже в следующем десятилетии.