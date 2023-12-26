Японский "Лунный снайпер" вышел на орбиту Луны: почему эта миссия имеет важнейшее значение

В случае успешной посадки на Луне модуля SLIM ученые смогут доказать, что можно приземляться на поверхности нашего спутника в точно определенном месте.

Посадочный модуль SLIM, созданный в Японии, вышел на орбиту вокруг Луны 25 декабря после 4-месячного путешествия в космосе. В январе он должен приземлиться на поверхности нашего спутника, а именно в кратере Шиоли, и таким образом Япония присоединится к "лунному клубу", куда входят уже 4 страны. Но самое главное, что успешная посадка SLIM докажет, что аппараты на Луне можно приземлить в точно определенном месте, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно сообщению японского космического агентства JAXA, посадочный модуль SLIM длиной 2,7 метра, отправленный в космосе еще в начале сентября, успешно вышел на орбиту вокруг Луны 25 декабря. Сейчас он вращается вокруг спутника по эллиптической орбите и аппарату нужно почти 6,5 часов, чтобы совершить полный оборот вокруг Луны. При этом SLIM приближается к Луне на расстояние 600 км и отдаляется на расстояние в 4000 км.

На сегодняшний день пока только 4 страны в мире смогли посадить свои аппараты на Луне – это США, Китай, Индия и бывший СССР. Япония может присоединиться к этому "лунному клубу", если модуль SLIM совершит успешную посадку в кратере Шиоли 19 января 2024 года. Но ученые настроены оптимистично, ведь это не просто будет первая в истории Японии успешная посадка аппарата на Луне. Данная миссия имеет важнейшее значение для всего будущего освоения Луны.

Посадочный модуль SLIM Фото: JAXA

Посадочный модуль SLIM не просто так получил прозвище "Лунный снайпер". Он должен наиболее точно приземлиться там, где запланировали ученые в пределах 100 метров. То есть, ученые хотят доказать, что посадки роботизированных аппаратов, а в будущем и модулей с астронавтами, можно осуществлять там, где планировалось, а не там, где это будет удобнее всего.

Успешная посадка позволит будущим миссиям использовать эту технологию для приземления и таким образом изучение и освоение Луны станет еще более эффективным, считают ученые.

После приземления посадочного модуля SLIM на Луне, он разместит на поверхности нашего спутника 2 мини-зонда, которые помогут ему в исследовании окружающей среды, а также в поддержании стабильной связи с Землей.

Напоминаем, что посадочный аппарат SLIM отправился в космос вместе с новым рентгеновским космическим телескопом XRISM. Последний сейчас находится на околоземной орбите.

Япония до этого смогла доставить на орбиту Луны 2 космических аппарата: один в 1990 году, а второй – в 2007 году. Но страна еще не осуществляла посадку ни одного своего аппарата на поверхности Луны.

Как уже писал Фокус, весной этого года частная японская компания ispace попыталась приземлить на Луне посадочный аппарат Hakuto-R, но он разбился.

Фокус уже писал о том, что на пути к Луне, аппарат SLIM сделал удивительные фотографии Земли.

Также Фокус писал о том, что США отправят на Луну не только американских астронавтов, но и представителей других стран. Произойдет это уже в ближайшем будущем.