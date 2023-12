Набраться сил в начале нового года: 10 продуктов питания, эффективно укрепляющих организм

Наш праздничный стол и ежедневный рацион содержат большое разнообразие продуктов, но диетологи подготовили список продуктов, которые лучше всего подойдут для укрепления здоровья в наступающем году.

Стремясь укрепить здоровье людей, диетологи советуют обратить внимание на то, что мы добавляем в свои тарелки, а не на то, что убираем из них. Речь идет не о каком-то одном суперпродукте, а о разнообразии богатой питательными веществами пищи, которые могут укрепить здоровье и жизненные силы. Вот упрощенное руководство по некоторым продуктам, богатым питательными веществами, и их преимуществам, которые вы можете включить в свой ежедневный рацион, пишет Eat This, Not That.

Здоровый образ жизни не обязательно означает радикальные перемены или отказ от всех любимых продуктов. Вместо этого нужно вносить в свой рацион небольшие дополнения, которые принесут с собой много питательных веществ, говорит эксперт по семейному питанию и детскому спортивному питанию Сара Пфлюградт. Следующие десять продуктов имеют высокое содержание питательных веществ, рекомендованных диетологами, которые могут укрепить ваше здоровье и самочувствие:

Фасоль. Скромная, но могучая пища, фасоль богата белком, клетчаткой, железом, магнием и фолатом. Включение фасоли в рацион может улучшить контроль уровня глюкозы и снизить уровень холестерина, что существенно повлияет на ваше общее состояние здоровья. Овес. Овес — универсальный и питательный злак, богатый растворимой клетчаткой. Эта клетчатка помогает снизить уровень холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови, способствуя здоровью сердца. Будь то горячая овсянка или выпечка, овес — простое, но действенное дополнение к вашему рациону. Орехи. Орехи — это маленькие кладези питательных веществ, содержащие сбалансированное сочетание клетчатки, растительного белка и незаменимых жиров. Несмотря на свою калорийность, они также связаны с уменьшением ожирения и набора веса с течением времени. Морская капуста. Не стоит недооценивать силу этого морского овоща. Морская капуста богата витаминами, минералами, белком и антиоксидантами, предлагая целый ряд полезных свойств в низкокалорийной упаковке. Ягоды. Ягоды содержат много клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Их регулярное употребление может укрепить иммунитет, снизить уровень тревожности и даже улучшить настроение и когнитивные функции. Кейл. Эта листовая зелень завоевала сердца многих, потому что она богата питательными веществами, которые снижают риск деменции и поддерживают общее здоровье мозга. Жирная рыба. Такие продукты, как лосось и тунец, богаты омега-3 жирными кислотами, которые крайне важны для здоровья сердца, работы мозга и снижения риска хронических заболеваний. Жеруха обыкновенная. Нет, это не то, что нападает на нас по ночам, заставляя незаметно пробираться к холодильнику. Менее известная листовая зелень, жеруха обыкновенная, также известная как водяной кресс, полна соединений, которые могут обладать противораковыми свойствами. Ее перечный вкус — отличное дополнение к различным блюдам. Йогурт. Йогурт, особенно с низким содержанием сахара и белка, может улучшить состояние кишечника, снизить риск некоторых видов рака и улучшить общее самочувствие. Вода. Часто о ней забывают или не задумываются, но вода очень важна для поддержания общего здоровья. Она помогает регулировать температуру, выводить шлаки и поддерживать нормальное функционирование систем организма.

Хотя ни один из перечисленных продуктов не является "волшебной палочкой оздоровления", включение в рацион разнообразной пищи с высоким содержанием питательных веществ может привести к заметному улучшению вашего самочувствия. Каждый из этих продуктов обладает уникальным набором преимуществ, от здоровья сердца до ясности ума, что делает их достойным дополнением к питанию.

