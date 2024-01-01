Такой же, как у NASA. Индия впервые запустила в космос телескоп для изучения черных дыр (видео)

Обсерватория будет проводить исследования космоса с помощью двух полезных нагрузок.

Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила свою первую рентгеновскую космическую обсерваторию под названием XPoSat в понедельник, 1 января. Этот телескоп предназначен для исследования черных дыр и является второй подобной обсерваторией, которую 2 года назад отправило в космос NASA, пишет Interesting Engineering.

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Индийское космическое агентство начало 2024 год с успешного запуска на ракете-носителе PSLV-C58 космического телескопа XPoSat. Он предназначен для изучения космических источников рентгеновского излучения, включая черные дыры, нейтронные звезды, активные ядра галактик и магнетары. Интересно, что XPoSat —это вторая в космосе обсерватория такого рода после телескопа NASA под названием IXPE, запущенного в 2021 году.

Телескоп XPoSat имеет массу 400 кг и индийские ученые называют его первой специализированной космической обсерваторией ISRO для проведения исследований в области измерений поляризации рентгеновского излучения космических источников.

Согласно плану, в течение 5 лет XPoSat будет исследовать примерно 50 космических источников рентгеновского излучения. С помощью телескопа ученые могут улучшить свои знания о таких загадочных объектах, как черные дыры.

Согласно плану, в течение 5 лет XPoSat будет исследовать примерно 50 космических источников рентгеновского излучения. С помощью телескопа ученые могут улучшить свои знания о таких загадочных объектах, как черные дыры Фото: NASA

Телескоп оснащен двумя полезными нагрузками под названием POLIX и XSPECT. Перед POLIX стоит задача собрать данные о параметрах поляриметрии, включая степень и угол поляризации, в среднем рентгеновском диапазоне энергий фотонов астрономического происхождения с энергией 8–30 килоэлетронвольт. С помощью XSPECT будут проводится измерения спектроскопической информации в диапазоне энергий 0,8–15 килоэлетронвольт.

Кроме телескопа XPoSat ракета PSLV-C58 вывела на орбиту еще одну полезную нагрузку под названием POEM-3. Этот аппарат предназначен для проверки работы источника энергии для будущей Индийской космической станции. Первый модуль этой станции Индия планирует отправить в космос в 2028 году.

Прошлый год стал очень важным для Индии в плане освоения космоса. Ведь аппараты миссии "Чандраян-3" впервые в истории осуществили посадку в районе южного полюса Луны. Как уже писал Фокус, в этом месте ученые обнаружили аномалию.

Таким образом Индия стала четвертой страной в мире, успешно осуществившей мягкую посадку на Луну, пополнив ряды бывшего СССР, США и Китая. Напоминаем, что если у посадочного модуля SLIM 19 января получится приземлиться на Луне, то Япония станет пятой страной в этом "лунном клубе". Как уже писал Фокус, модуль SLIM сделал потрясающие фотографии поверхности нашего спутника, ведь пока он кружит вокруг Луны.

Что касается Индии, то страна планирует впервые отправить своих астронавтов на орбиту в 2025 году, а уже к 2040 году планирует высадить своих астронавтов на Луне.