Универсальный укрепляющий завтрак: диетологи рассказали о пользе яиц для организма

Куриные яйца являются одним из самых питательных продуктов, сочетающим в себе незаменимые для нашего организма вещества. Диетологи рассказали, как извлечь максимальную пользу из их употребления.

Яйца давно стали основным продуктом питания во многих странах мира, они славятся своей универсальностью, вкусом и питательной ценностью. Как лучше всего употреблять их, чтобы получить максимальную пользу для здоровья рассказали эксперты, пишет USA Today.

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Яйца — бюджетный источник высококачественного белка. Одно яйцо содержит около 6 граммов белка и обеспечивает полный набор незаменимых аминокислот, необходимых нашему организму. Помимо белка, яйца богаты витаминами A и D, железом, холином и другими питательными веществами. Люди, начинающие свой день с яиц, также чувствуют себя сытыми дольше, чем те, кто завтракает зерновыми. Такая сытость помогает контролировать вес и поддерживать уровень энергии в течение дня, говорит дипломированный диетолог Эбби Шарп.

Однако некоторые испытывают отвращение, которое может удерживать их от употребления этого питательного продукта. Ключ к преодолению этой проблемы — разнообразие. Употребление яиц в разных формах — омлет, вареные, пашот или в составе блюд поможет сохранить интерес и удовольствие от их употребления.

Для тех, кто следит за своим здоровьем, достойным вариантом являются яйца, обогащенные омега-3, говорит Шарп. Они производятся путем кормления кур рационом, богатым источниками омега-3, например льняным семенем. Поскольку значительная часть людей не получает достаточного количества омега-3, которые являются важнейшими жирами для здоровья мозга и сердца, такие яйца могут стать полезным дополнением к рациону.

Если вы стремитесь похудеть, выбирайте блюда с пониженным содержанием жира, например, яйца вкрутую или яйца-пашот. В этих способах приготовления используется меньше масла или сливок. Для набора мышечной массы увеличьте содержание белка, добавив в омлет яичный белок или творог.

А как насчет холестерина в яичных желтках? Хотя желтки действительно содержат пищевой холестерин, последние исследования и обзоры показали, что связь между пищевым холестерином и здоровьем сердца не такая прямая, как считалось раньше. Хотя людям с определенными заболеваниями следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, для большинства людей употребление яичных желтков безопасно и полезно благодаря содержанию в них питательных веществ.

Яйца — это питательный продукт, который можно употреблять в разных видах, вписываясь в различные диетические планы и цели. Они содержат необходимые белки, витамины и минералы и могут стать частью здоровой диеты, которая не идет на компромисс со вкусом и разнообразием. Независимо от того, предпочитаете ли вы омлет, вареные яйца или обогащенные омега-3, они содержат ценные питательные вещества, и их стоит включить в свой рацион для более здорового образа жизни, считает Шарп.

Ранее Фокус писал о том, опасны ли коричневые вкрапления в сырых яйцах. На фоне того, что одна недомытая ягода может серьезно навредить нашему организму, коричневые и красные пятна в желтке яиц могут вызывать у многих людей серьезное подозрение об их безопасности.

Также Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вечный вопрос о курице и яйце. Известно, что курицы появляются из яиц, а яйца появляются из куриц. Так кто же все-таки из них был первым?

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