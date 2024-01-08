Универсальный укрепляющий завтрак: диетологи рассказали о пользе яиц для организма

Куриные яйца являются одним из самых питательных продуктов, сочетающим в себе незаменимые для нашего организма вещества. Диетологи рассказали, как извлечь максимальную пользу из их употребления.

Related video

Яйца давно стали основным продуктом питания во многих странах мира, они славятся своей универсальностью, вкусом и питательной ценностью. Как лучше всего употреблять их, чтобы получить максимальную пользу для здоровья рассказали эксперты, пишет USA Today.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Яйца — бюджетный источник высококачественного белка. Одно яйцо содержит около 6 граммов белка и обеспечивает полный набор незаменимых аминокислот, необходимых нашему организму. Помимо белка, яйца богаты витаминами A и D, железом, холином и другими питательными веществами. Люди, начинающие свой день с яиц, также чувствуют себя сытыми дольше, чем те, кто завтракает зерновыми. Такая сытость помогает контролировать вес и поддерживать уровень энергии в течение дня, говорит дипломированный диетолог Эбби Шарп.

Однако некоторые испытывают отвращение, которое может удерживать их от употребления этого питательного продукта. Ключ к преодолению этой проблемы — разнообразие. Употребление яиц в разных формах — омлет, вареные, пашот или в составе блюд поможет сохранить интерес и удовольствие от их употребления.

Для тех, кто следит за своим здоровьем, достойным вариантом являются яйца, обогащенные омега-3, говорит Шарп. Они производятся путем кормления кур рационом, богатым источниками омега-3, например льняным семенем. Поскольку значительная часть людей не получает достаточного количества омега-3, которые являются важнейшими жирами для здоровья мозга и сердца, такие яйца могут стать полезным дополнением к рациону.

Если вы стремитесь похудеть, выбирайте блюда с пониженным содержанием жира, например, яйца вкрутую или яйца-пашот. В этих способах приготовления используется меньше масла или сливок. Для набора мышечной массы увеличьте содержание белка, добавив в омлет яичный белок или творог.

А как насчет холестерина в яичных желтках? Хотя желтки действительно содержат пищевой холестерин, последние исследования и обзоры показали, что связь между пищевым холестерином и здоровьем сердца не такая прямая, как считалось раньше. Хотя людям с определенными заболеваниями следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, для большинства людей употребление яичных желтков безопасно и полезно благодаря содержанию в них питательных веществ.

Яйца — это питательный продукт, который можно употреблять в разных видах, вписываясь в различные диетические планы и цели. Они содержат необходимые белки, витамины и минералы и могут стать частью здоровой диеты, которая не идет на компромисс со вкусом и разнообразием. Независимо от того, предпочитаете ли вы омлет, вареные яйца или обогащенные омега-3, они содержат ценные питательные вещества, и их стоит включить в свой рацион для более здорового образа жизни, считает Шарп.

Ранее Фокус писал о том, опасны ли коричневые вкрапления в сырых яйцах. На фоне того, что одна недомытая ягода может серьезно навредить нашему организму, коричневые и красные пятна в желтке яиц могут вызывать у многих людей серьезное подозрение об их безопасности.

Также Фокус писал о том, что ученые дали ответ на вечный вопрос о курице и яйце. Известно, что курицы появляются из яиц, а яйца появляются из куриц. Так кто же все-таки из них был первым?

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.