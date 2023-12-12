Эффективность и скрытая опасность яичной диеты: диетологи высказали свои "за" и "против"

Новая набирающая популярность диета заманивает людей обещанием эффективных результатов и простым подходом, но даже у нее есть свои важные нюансы, говорят диетологи.

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Последнее время все более популярным становится стратегия похудения под названием яичная диета, также известная как диета вареных яиц, и на это есть свои причины, ведь она довольно проста. Она предполагает употребление вареных яиц в пищу ежедневно, особенно на завтрак. Люди много говорят о ней, но мало кто задумывается о том, в чем состоит ее суть с точки зрения диетологии, пишет The New York Post.

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Сама идея данной диеты невероятно проста: ешьте вареные яйца хотя бы один раз в день и наблюдайте, как тают килограммы. Некоторые утверждают, что всего за две недели можно сбросить до 25 килограммов. Звучит интригующе, правда? Но диетологи предлагают погрузиться немного глубже, чтобы понять, в чем суть этой диеты и подходит ли она вам.

Действительно, диета на вареных яйцах не является сложной. На завтрак вы съедаете не менее двух яиц и кусочек фрукта. Обед и ужин аналогичны: яйца или другой нежирный белок и немного низкоуглеводных овощей. Она допускает и другие продукты, например, нежирное мясо, некоторые фрукты и некрахмалистые овощи. Вы даже можете добавить свои любимые специи и травы.

По своей сути эта диета — еще одна вариация низкокалорийного и низкоуглеводного плана питания. Она может помочь вам быстро сбросить вес, поскольку вы сокращаете количество калорий и углеводов. Однако такие диетологи, как Эрин Палински-Уэйд из Нью-Йорка, высказывают опасения. Они отмечают, что, хотя на начальном этапе вы можете увидеть некоторую потерю веса, отчасти за счет потери воды, диета не является сбалансированной и может привести к дефициту питательных веществ, если следовать ей в течение длительного времени.

Более того, существует длинный список продуктов, которые нельзя есть во время этой диеты, включая хлеб, макароны, молочные продукты, некоторые фрукты и подслащенные напитки. Из-за этих ограничений многим людям трудно придерживаться диеты в течение длительного времени. Как отметил один из участников диеты, от яиц может даже тошнить.

Вареные яйца — один из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D, необходимый для здоровья костей и иммунной функции Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хотя яйца питательны и богаты витаминами и минералами, в них также много холестерина и насыщенных жиров. Это может стать проблемой для тех, кто следит за уровнем холестерина. Поэтому перед началом диеты необходимо проконсультироваться с врачом.

Самая большая проблема диеты на вареных яйцах, по мнению экспертов и людей, которые ее пробовали, — это устойчивость. Она хороша на короткое время, но не надолго. Многие люди, вернувшись к своим привычным пищевым привычкам, вновь набирают сброшенный вес, а иногда и больше. Этот эффект возврата происходит потому, что люди часто переедают после строгого соблюдения диеты.

Итак, каков же вердикт врачей? Хотя диета на вареных яйцах может помочь быстро сбросить вес, это не лучший подход для долгосрочного здоровья и устойчивости. Лучшей стратегией является консультация с медицинским работником или зарегистрированным диетологом. Они помогут вам разработать сбалансированный и здоровый план питания с учетом ваших потребностей, которому вы сможете следовать всю жизнь, а не только несколько недель.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.