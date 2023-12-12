Ефективність і прихована небезпека яєчної дієти: дієтологи висловили свої "за" і "проти"

Нова дієта, що набирає популярності, заманює людей обіцянкою ефективних результатів і простим підходом, але навіть у неї є свої важливі нюанси, кажуть дієтологи.

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Останнім часом дедалі популярнішою стає стратегія схуднення під назвою яєчна дієта, також відома як дієта варених яєць, і на це є свої причини, адже вона доволі проста. Вона передбачає вживання варених яєць у їжу щодня, особливо на сніданок. Люди багато говорять про неї, але мало хто замислюється над тим, у чому полягає її суть з погляду дієтології, пише The New York Post.

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Сама ідея цієї дієти неймовірно проста: їжте варені яйця хоча б один раз на день і спостерігайте, як тануть кілограми. Деякі стверджують, що всього за два тижні можна скинути до 25 кілограмів. Звучить інтригуюче, правда? Але дієтологи пропонують зануритися трохи глибше, щоб зрозуміти, в чому суть цієї дієти і чи підходить вона вам.

Дійсно, дієта на варених яйцях не є складною. На сніданок ви з'їдаєте не менше двох яєць і шматочок фрукта. Обід і вечеря аналогічні: яйця або інший нежирний білок і трохи низьковуглеводних овочів. Вона допускає й інші продукти, наприклад, нежирне м'ясо, деякі фрукти і некрохмалисті овочі. Ви навіть можете додати свої улюблені спеції та трави.

За своєю суттю ця дієта — ще одна варіація низькокалорійного і низьковуглеводного плану харчування. Вона може допомогти вам швидко скинути вагу, оскільки ви скорочуєте кількість калорій і вуглеводів. Однак такі дієтологи, як Ерін Палінскі-Вейд із Нью-Йорка, висловлюють побоювання. Вони зазначають, що, хоча на початковому етапі ви можете побачити деяку втрату ваги, частково через втрату води, дієта не є збалансованою і може призвести до дефіциту поживних речовин, якщо дотримуватися її протягом тривалого часу.

Ба більше, існує довгий список продуктів, які не можна їсти під час цієї дієти, включно з хлібом, макаронами, молочними продуктами, деякими фруктами та підсолодженими напоями. Через ці обмеження багатьом людям важко дотримуватися дієти протягом тривалого часу. Як зазначив один з учасників дієти, від яєць може навіть нудити.

Варені яйця — один із небагатьох продуктів, які природним чином містять вітамін D, необхідний для здоров'я кісток та імунної функції Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хоча яйця поживні та багаті на вітаміни й мінерали, у них також багато холестерину й насичених жирів. Це може стати проблемою для тих, хто стежить за рівнем холестерину. Тому перед початком дієти необхідно проконсультуватися з лікарем.

Найбільша проблема дієти на варених яйцях, на думку експертів і людей, які її пробували, — це стійкість. Вона хороша на короткий час, але не надовго. Багато людей, повернувшись до своїх звичних харчових звичок, знову набирають скинуту вагу, а іноді й більше. Цей ефект повернення відбувається тому, що люди часто переїдають після суворого дотримання дієти.

Отже, який же вердикт лікарів? Хоча дієта на варених яйцях може допомогти швидко скинути вагу, це не найкращий підхід для довгострокового здоров'я і стійкості. Найкращою стратегією є консультація з медичним працівником або зареєстрованим дієтологом. Вони допоможуть вам розробити збалансований і здоровий план харчування з урахуванням ваших потреб, якого ви зможете дотримуватися все життя, а не тільки кілька тижнів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.