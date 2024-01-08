Універсальний зміцнювальний сніданок: дієтологи розповіли про користь яєць для організму

Курячі яйця є одним із найбільш поживних продуктів, що поєднує в собі незамінні для нашого організму речовини. Дієтологи розповіли, як отримати максимальну користь від їхнього вживання.

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Яйця давно стали основним продуктом харчування в багатьох країнах світу, вони славляться своєю універсальністю, смаком і поживною цінністю. Як найкраще вживати їх, щоб отримати максимальну користь для здоров'я розповіли експерти, пише USA Today.

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Яйця — бюджетне джерело високоякісного білка. Одне яйце містить близько 6 грамів білка і забезпечує повний набір незамінних амінокислот, необхідних нашому організму. Крім білка, яйця багаті вітамінами A і D, залізом, холіном та іншими поживними речовинами. Люди, які починають свій день з яєць, також почуваються ситими довше, ніж ті, хто снідає зерновими. Така ситість допомагає контролювати вагу і підтримувати рівень енергії протягом дня, каже дипломована дієтологиня Еббі Шарп.

Однак дехто відчуває відразу, яка може утримувати їх від вживання цього поживного продукту. Ключ до подолання цієї проблеми — різноманітність. Вживання яєць у різних формах — омлет, варені, пашот або у складі страв допоможе зберегти інтерес і задоволення від їхнього вживання.

Для тих, хто стежить за своїм здоров'ям, гідним варіантом є яйця, збагачені омега-3, каже Шарп. Їх виробляють шляхом годування курей раціоном, багатим на джерела омега-3, наприклад лляним насінням. Оскільки значна частина людей не отримує достатньої кількості омега-3, які є найважливішими жирами для здоров'я мозку і серця, такі яйця можуть стати корисним доповненням до раціону.

Якщо ви прагнете схуднути, вибирайте страви зі зниженим вмістом жиру, наприклад, яйця круто або яйця-пашот. У цих способах приготування використовується менше масла або вершків. Для набору м'язової маси збільште вміст білка, додавши в омлет яєчний білок або сир.

А як щодо холестерину в яєчних жовтках? Хоча жовтки справді містять харчовий холестерин, останні дослідження та огляди показали, що зв'язок між харчовим холестерином і здоров'ям серця не такий прямий, як вважалося раніше. Хоча людям із певними захворюваннями слід проконсультуватися зі своїм лікарем, для більшості людей вживання яєчних жовтків є безпечним і корисним завдяки вмісту в них поживних речовин.

Яйця — це поживний продукт, який можна вживати в різних видах, вписуючись у різні дієтичні плани та цілі. Вони містять необхідні білки, вітаміни та мінерали і можуть стати частиною здорової дієти, яка не йде на компроміс зі смаком і різноманітністю. Незалежно від того, чи віддаєте перевагу ви омлету, вареним яйцям або збагаченим омега-3, вони містять цінні поживні речовини, і їх варто включити у свій раціон для більш здорового способу життя, вважає Шарп.

Раніше Фокус писав про те, чи небезпечні коричневі вкраплення в сирих яйцях. На тлі того, що одна недомита ягода може серйозно нашкодити нашому організму, коричневі та червоні плями в жовтку яєць можуть викликати у багатьох людей серйозну підозру щодо їхньої безпеки.

Також Фокус писав про те, що вчені дали відповідь на вічне питання про курку і яйце. Відомо, що курки з'являються з яєць, а яйця з'являються з курок. Так хто ж все-таки з них був першим?

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.