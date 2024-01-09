Легкодоступные и полезные: диетологи назвали 10 богатых белком орехов и семян

Белок является важным элементом здорового и крепкого организма и в природе существуют десятки продуктов, являющихся его отличным источником. Диетологи назвали лучшие из них.

Белок часто занимает центральное место в качестве важного элемента здоровой жизни. Это один из трех основных макронутриентов, наряду с углеводами и жирами, и содержится он как в животной, так и в растительной пище. Понимание роли белка в организме, а также осведомление о нормах его потребления и легкодоступных источниках, может стать решающим фактором для здоровья и благополучия, пишет EatingWell.

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Белок — это не просто питательное вещество, это жизненно важный строительный блок для нашего тела. Когда мы потребляем его, он распадается на аминокислоты. Эти аминокислоты делятся на два типа: заменимые, которые организм может вырабатывать самостоятельно, и незаменимые, которые необходимо получать из рациона.

Так сколько же белка мы должны потреблять? От 10 до 35 % ваших ежедневных калорий должны приходиться на белок. Этот диапазон варьируется в зависимости от таких факторов, как возраст, пол и состояние почек. Потребление достаточного количества белка — залог чувства насыщения после еды, стабилизации уровня сахара в крови и поддержания мышечной массы. По словам диетолога Бьянки Тамбурелло, белок способствует наращиванию мышц, поддерживает структуру волос, кожи и костей, переносит кислород, балансирует гормоны и помогает пищеварению.

Один из лучших способов удовлетворить свои потребности в белке — включить в свой рацион разнообразные орехи и семечки. Кэтлин Бенсон, еще один дипломированный диетолог, подчеркивает, что орехи и семечки дают гораздо больше, чем просто белок. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, поддерживающими общее состояние здоровья, включая иммунную систему и состояние кожи.

Давайте рассмотрим некоторые варианты, богатые питательными веществами, которые рекомендуют диетологи:

Семена конопли. Семена конопли содержат 9 граммов растительного белка всего в 3 столовых ложках. Они также содержат необходимые жиры омега-3 и обладают противовоспалительными свойствами. Тыквенные семечки. Эти семена, содержащие 8 граммов белка, отличаются не только высоким содержанием белка, но и магния и триптофана, которые могут помочь улучшить качество сна. Арахис. Хотя арахис технически относится к бобовым, он богат белком. Известно, что он помогает оптимизировать уровень холестерина и кровяного давления. Миндаль. Эти орехи содержат 6 граммов белка и отлично подходят для здоровья сердца благодаря содержанию полезных жиров и витамина Е. Семена подсолнечника. Семена подсолнечника, содержащие 6 граммов белка, являются вкусным источником белка, витаминов и минералов. Фисташки Эти орехи выделяются не только содержанием белка, но и полезны для здоровья глаз благодаря особым антиоксидантам. Кешью. Содержа в себе 5 граммов белка, кешью также богаты клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами. Льняные семена. С 5 граммами белка и почти 8 граммами клетчатки, они являются отличным дополнением к смузи и выпечке. Фундук. Эти орехи, содержащие около 4 граммов белка, богаты питательными веществами и идеально подходят для придания салатам сладкого вкуса. Грецкие орехи. Грецкие орехи, известные своим содержанием белка и омега-3 жирными кислотами, могут положительно влиять на когнитивные функции.

Регулярное включение в рацион различных видов этих орехов и семян обеспечивает широкий спектр полезных питательных веществ, помимо белка. Они универсальны, вкусны и могут внести значительный вклад в ваше общее здоровье и питание.

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