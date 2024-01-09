Легкодоступные и полезные: диетологи назвали 10 богатых белком орехов и семян
Белок является важным элементом здорового и крепкого организма и в природе существуют десятки продуктов, являющихся его отличным источником. Диетологи назвали лучшие из них.
Белок часто занимает центральное место в качестве важного элемента здоровой жизни. Это один из трех основных макронутриентов, наряду с углеводами и жирами, и содержится он как в животной, так и в растительной пище. Понимание роли белка в организме, а также осведомление о нормах его потребления и легкодоступных источниках, может стать решающим фактором для здоровья и благополучия, пишет EatingWell.
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Белок — это не просто питательное вещество, это жизненно важный строительный блок для нашего тела. Когда мы потребляем его, он распадается на аминокислоты. Эти аминокислоты делятся на два типа: заменимые, которые организм может вырабатывать самостоятельно, и незаменимые, которые необходимо получать из рациона.
Так сколько же белка мы должны потреблять? От 10 до 35 % ваших ежедневных калорий должны приходиться на белок. Этот диапазон варьируется в зависимости от таких факторов, как возраст, пол и состояние почек. Потребление достаточного количества белка — залог чувства насыщения после еды, стабилизации уровня сахара в крови и поддержания мышечной массы. По словам диетолога Бьянки Тамбурелло, белок способствует наращиванию мышц, поддерживает структуру волос, кожи и костей, переносит кислород, балансирует гормоны и помогает пищеварению.
Один из лучших способов удовлетворить свои потребности в белке — включить в свой рацион разнообразные орехи и семечки. Кэтлин Бенсон, еще один дипломированный диетолог, подчеркивает, что орехи и семечки дают гораздо больше, чем просто белок. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, поддерживающими общее состояние здоровья, включая иммунную систему и состояние кожи.
Давайте рассмотрим некоторые варианты, богатые питательными веществами, которые рекомендуют диетологи:
- Семена конопли. Семена конопли содержат 9 граммов растительного белка всего в 3 столовых ложках. Они также содержат необходимые жиры омега-3 и обладают противовоспалительными свойствами.
- Тыквенные семечки. Эти семена, содержащие 8 граммов белка, отличаются не только высоким содержанием белка, но и магния и триптофана, которые могут помочь улучшить качество сна.
- Арахис. Хотя арахис технически относится к бобовым, он богат белком. Известно, что он помогает оптимизировать уровень холестерина и кровяного давления.
- Миндаль. Эти орехи содержат 6 граммов белка и отлично подходят для здоровья сердца благодаря содержанию полезных жиров и витамина Е.
- Семена подсолнечника. Семена подсолнечника, содержащие 6 граммов белка, являются вкусным источником белка, витаминов и минералов.
- Фисташки Эти орехи выделяются не только содержанием белка, но и полезны для здоровья глаз благодаря особым антиоксидантам.
- Кешью. Содержа в себе 5 граммов белка, кешью также богаты клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами.
- Льняные семена. С 5 граммами белка и почти 8 граммами клетчатки, они являются отличным дополнением к смузи и выпечке.
- Фундук. Эти орехи, содержащие около 4 граммов белка, богаты питательными веществами и идеально подходят для придания салатам сладкого вкуса.
- Грецкие орехи. Грецкие орехи, известные своим содержанием белка и омега-3 жирными кислотами, могут положительно влиять на когнитивные функции.
Регулярное включение в рацион различных видов этих орехов и семян обеспечивает широкий спектр полезных питательных веществ, помимо белка. Они универсальны, вкусны и могут внести значительный вклад в ваше общее здоровье и питание.
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