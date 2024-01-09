Легкодоступні та корисні: дієтологи назвали 10 багатих на білок горіхів і насіння

Білок є важливим елементом здорового і міцного організму, і в природі існують десятки продуктів, які є його чудовим джерелом. Дієтологи назвали найкращі з них.

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Білок часто посідає центральне місце як важливий елемент здорового життя. Це один із трьох основних макронутрієнтів, поряд із вуглеводами та жирами, і міститься він як у тваринній, так і в рослинній їжі. Розуміння ролі білка в організмі, а також обізнаність про норми його споживання і легкодоступні джерела, може стати вирішальним фактором для здоров'я і благополуччя, пише EatingWell.

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Білок — це не просто поживна речовина, це життєво важливий будівельний блок для нашого тіла. Коли ми споживаємо його, він розпадається на амінокислоти. Ці амінокислоти діляться на два типи: замінні, які організм може виробляти самостійно, і незамінні, які необхідно отримувати з раціону.

То скільки ж білка ми повинні споживати? Від 10 до 35 % ваших щоденних калорій мають припадати на білок. Цей діапазон варіюється залежно від таких факторів, як вік, стать і стан нирок. Споживання достатньої кількості білка — запорука відчуття насичення після їжі, стабілізації рівня цукру в крові та підтримки м'язової маси. За словами дієтологині Б'янки Тамбурелло, білок сприяє нарощуванню м'язів, підтримує структуру волосся, шкіри та кісток, переносить кисень, балансує гормони та допомагає травленню.

Один із найкращих способів задовольнити свої потреби в білку — включити до свого раціону різноманітні горіхи та насіння. Кетлін Бенсон, ще одна дипломована дієтологиня, наголошує, що горіхи та насіння дають набагато більше, ніж просто білок. Вони багаті антиоксидантами, вітамінами і мінералами, що підтримують загальний стан здоров'я, включно з імунною системою і станом шкіри.

Давайте розглянемо деякі варіанти, багаті поживними речовинами, які рекомендують дієтологи:

Насіння конопель. Насіння конопель містить 9 грамів рослинного білка всього в 3 столових ложках. Воно також містить необхідні жири омега-3 і має протизапальні властивості. Гарбузове насіння. Це насіння, що містить 8 грамів білка, вирізняється не тільки високим вмістом білка, а й магнію та триптофану, які можуть допомогти поліпшити якість сну. Арахіс. Хоча арахіс технічно належить до бобових, він багатий на білок. Відомо, що він допомагає оптимізувати рівень холестерину і кров'яного тиску. Мигдаль. Ці горіхи містять 6 грамів білка і чудово підходять для здоров'я серця завдяки вмісту корисних жирів і вітаміну Е. Насіння соняшнику. Насіння соняшнику, що містить 6 грамів білка, є смачним джерелом білка, вітамінів і мінералів. Фісташки Ці горіхи виділяються не тільки вмістом білка, а й корисні для здоров'я очей завдяки особливим антиоксидантам. Кеш'ю. Містячи в собі 5 грамів білка, кеш'ю також багаті клітковиною, корисними жирами й антиоксидантами. Лляне насіння. З 5 грамами білка і майже 8 грамами клітковини, воно є чудовим доповненням до смузі та випічки. Фундук. Ці горіхи, що містять близько 4 грамів білка, багаті поживними речовинами й ідеально підходять для надання салатам солодкого смаку. Волоські горіхи. Волоські горіхи, відомі своїм вмістом білка та омега-3 жирними кислотами, можуть позитивно впливати на когнітивні функції.

Регулярне включення в раціон різних видів цих горіхів і насіння забезпечує широкий спектр корисних поживних речовин, крім білка. Вони універсальні, смачні й можуть зробити значний внесок у ваше загальне здоров'я та харчування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.