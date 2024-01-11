Настроение не будет зависеть от погоды: 6 бодрящих и полезных продуктов

Зима надолго прячет от нас Солнце, которое является важнейшим источником энергии и настроения, но ученые выделили альтернативные методы получения необходимых нам веществ в виде вкусных продуктов.

В холодные и зачастую пасмурные зимние месяцы у многих из нас падает настроение и уровень энергии. Несмотря на дефицит привычных источников энергии, некоторые продукты питания могут помочь нам чувствовать себя лучше и получать больше удовольствия от зимы. Среди огромного количества полезной пищи, выделяются некоторые ключевые продукты, которые не только вкусны, но и богаты питательными веществами, повышающими настроение и энергию, пишет Geo News.

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Вступая в зимнюю пору, важно обратить внимание на то, что мы едим, ведь наш рацион может существенно влиять на настроение и уровень энергии. В списке ниже представлены продукты, которые не только питательны, но и обладают свойствами, способными поднять настроение в эти короткие и холодные дни:

Рыба. Такая рыба, как лосось и тунец, богата жирными кислотами Омега-3. Они не только полезны для сердца, но и играют важнейшую роль в здоровье мозга. Омега-3 способствуют выработке дофамина и серотонина — двух гормонов, которые необходимы для ощущения счастья и эмоциональной стабильности. Кроме того, такая рыба, как тунец, является отличным источником витамина D, который особенно полезен зимой, когда солнечный свет, наш естественный источник витамина D, в дефиците.

Такая рыба, как лосось и тунец, богата жирными кислотами Омега-3. Они не только полезны для сердца, но и играют важнейшую роль в здоровье мозга. Омега-3 способствуют выработке дофамина и серотонина — двух гормонов, которые необходимы для ощущения счастья и эмоциональной стабильности. Кроме того, такая рыба, как тунец, является отличным источником витамина D, который особенно полезен зимой, когда солнечный свет, наш естественный источник витамина D, в дефиците. Листовые зеленые овощи. Помните, как шпинат был очень полезен для Папая? В этой мультяшной логике есть доля правды. Шпинат, как и другая листовая зелень, богат такими питательными веществами, как магний, кальций и калий. Эти минералы необходимы для борьбы со стрессом и поддержания здорового сна. Кроме того, листовая зелень содержит фолат, который, как было установлено, уменьшает симптомы депрессии.

Помните, как шпинат был очень полезен для Папая? В этой мультяшной логике есть доля правды. Шпинат, как и другая листовая зелень, богат такими питательными веществами, как магний, кальций и калий. Эти минералы необходимы для борьбы со стрессом и поддержания здорового сна. Кроме того, листовая зелень содержит фолат, который, как было установлено, уменьшает симптомы депрессии. Орехи. Перекус орехами, такими как грецкие, миндаль и пекан, не только полезен для здоровья, но и улучшает настроение. Это еще один отличный источник жирных кислот Омега-3 и магния. Эти питательные вещества способствуют выработке нейротрансмиттеров, которые связаны с положительными изменениями настроения.

Перекус орехами, такими как грецкие, миндаль и пекан, не только полезен для здоровья, но и улучшает настроение. Это еще один отличный источник жирных кислот Омега-3 и магния. Эти питательные вещества способствуют выработке нейротрансмиттеров, которые связаны с положительными изменениями настроения. Свежие фрукты и ягоды. Цитрусовые и бананы подобны маленьким всплескам солнечного света зимой. Апельсины и лаймы богаты витамином С, а бананы полны витаминов, калия, клетчатки, железа и углеводов — все это необходимо для поддержания уровня энергии и хорошего настроения. Ягоды — тоже отличный выбор, ведь они полны антиоксидантов, которые помогают сохранить свежесть и хорошее настроение.

Цитрусовые и бананы подобны маленьким всплескам солнечного света зимой. Апельсины и лаймы богаты витамином С, а бананы полны витаминов, калия, клетчатки, железа и углеводов — все это необходимо для поддержания уровня энергии и хорошего настроения. Ягоды — тоже отличный выбор, ведь они полны антиоксидантов, которые помогают сохранить свежесть и хорошее настроение. Темный шоколад: Темный шоколад, который часто ошибочно называют вредным, на самом деле является суперпродуктом, улучшающим настроение. Он богат соединениями, которые вызывают выброс эндорфинов — химических веществ в вашем мозге, вызывающих ощущение счастья.

Включив эти богатые питательными веществами продукты в свой рацион зимой, можно с легкостью побороть зимнюю хандру. Эти продукты не только приятны на вкус, но и содержат необходимые вещества, которые помогают улучшить настроение и повысить уровень энергии. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете себя немного подавленными в холодный зимний день, подумайте о том, чтобы достать один из этих продуктов, повышающих настроение, подкрепиться и подзарядиться им.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.