Восстала из пепла Везувия: археологи нашли римскую виллу, которая могла принадлежать Плинию Старшему

В римскую эпоху Мизено, названное в честь спутника Одиссея и трубача Гектора, было оживленным портом и основной базой для Мизенского флота, лучшего римского военно-морского флота.

Во время недавних археологических раскопок ученые обнаружили остатки римской виллы вдоль береговой линии Мизено, расположенного на северо-западной окраине Неаполитанского залива, пишет HeritageDaily.

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В римскую эпоху Мизено был оживленным портом и основной базой для Мизенского флота, лучшего римского военно-морского флота. Плиний Старший, известный своим трудом "Естественная история", был префектом, ответственным за морской флот во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Вулкан выпустил разрушительное облако жгучей тефры и газов, достигшее потрясающей высоты 33 км, выбрасывая расплавленную породу, пемзу и горячий пепел со скоростью 1,5 миллиона тонн в секунду. Пирокластические всплески и сильный пепел погребли под собой Помпеи и Геркуланум, а толстые слои тефры и пепла поглотили часть Стабии.

Плиний организовал и возглавил спасательную миссию через залив, но трагически погиб от удушения ядовитыми газами, которые выбрасывал вулкан.

Недавние раскопки в Мизено обнаружили комплекс вилл, датированный I веком нашей эры, что совпадает со временем извержения. Археологи предполагают, что этот комплекс мог быть местом жительства Плиния Старшего, хотя пока это остается лишь предположением.

Вилла состоит из 10 просторных комнат, построенных в разные периоды, со стенами opus reticulatum — разновидностью римской кирпичной кладки из ромбовидных туфовых кирпичей, так называемых кубилий.

Интересно, что комплекс плавно тянется от берега к пляжу, причем некоторые участки сейчас частично погружены под воду, что могла вызвать местная вулканическая активность.

Эта археологическая находка открывает окно в прошлое, предоставляя представление о жизни жителей этой римской виллы во время бурных времен извержения Везувия. Хотя связь с Плинием Старшим остается недоказанной, это открытие способствует нашему пониманию исторического и геологического контекста Мизено в важный период.

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