В национальном памятнике США нашли "яичные капсулы", которым 29 млн лет (фото)

Для тщательного изучения этих древних яичных капсул, известных как оотеки, специалисты использовали микро-КТ-сканер, что позволило детально исследовать их структуру. Оотеки откладывают различные существа, такие как насекомые, тараканы, богомолы и кузнечики.

Удивительная находка в Национальном памятнике окаменелостей Джона Дэя в восточно-центральном Орегоне — группа окаменелых яиц — помогла разгадать тайну о древних существах, которые отложили их миллионы лет назад, пишет IFLScience.

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Хотя предыдущие находки на этом месте включали одиночные яйца, их сначала ошибочно идентифицировали как муравьиные. Прорыв произошел в 2016 году, когда ученые раскопали гнездо, наполненное яйцами. Так они определили насекомых, ими оказались кузнечики. Их идентифицировали частично из-за сходства формы яиц с современными кузнечиками, которые откладывают их под землей.

Для тщательного изучения этих древних яичных капсул, известных как оотеки, специалисты использовали микро-КТ-сканер, что позволило детально исследовать их структуру. Оотеки откладывают различные существа, такие как насекомые, тараканы, богомолы и кузнечики.

Разные виды формируют их по-разному, создавая уникальные виды яичной капсулы. Богомолы откладывают яйца в пенистую массу, которую вырабатывают железы в их брюхах, и что затем затвердевает, защищая яйца.

Согласно исследованию, команда обнаружила характерные оотеки, принадлежащие древним конькам: "Высокоорганизованная яйцевая масса, состоящая из большой кладки размером примерно 50 слегка изогнутых эллипсоидных яиц, расположенных радиально в нескольких плоскостях, сохранилась, покрытая дискообразным слоем сцементированных и уплотненных частиц почвы".

Почти все виды кузнечиков откладывают яйца, погружая брюшко в почву, прежде чем сделать выделения, которые смешиваются с почвой и затем затвердевают. В конце концов образуется оотек, который принимает форму окружающего слоя.

"Исходя из морфологии общей структуры и яиц, мы пришли к выводу, что этот образец является окаменевшей подземной оотекой кузнечиков и саранчи, — продолжает команда, — также известной как яичная капсула".

Считается, что эта находка является древнейшим и самым достоверным доказательством существования кузнечиков, поскольку возраст окаменелости достигает 29 миллионов лет.

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