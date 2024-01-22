Большой успех и неудача Японии на Луне: что случилось с посадочным модулем SLIM (видео)

Япония стала пятой страной, которой удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны, но возникли серьезные проблемы.

Вечером 19 января посадочный модуль SLIM совершил успешную посадку на поверхности Луны в кратере Шиоли, но у него возникли проблемы с солнечными панелями. Поэтому, возможно, посадочный модуль уже не работает, пишет New Atlas.

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Япония стала пятой страной в мире после США, Индии Китая и бывшего СССР, которая смогла осуществить успешную посадку своего аппарата на Луне. Таким аппаратом стал посадочный модуль SLIM, который впервые продемонстрировал технологии точной посадки на поверхность Луны. Он приземлился, как и планировалось, в кратере Шиоли в радиусе 100 метров от назначенной точки приземления.

Обычно для посадки на Луну требуется обширная посадочная площадка и аппараты могут приземлиться в радиусе нескольких километров от назначенной точки посадки. Из-за своей уникальной способности модуль SLIM получил прозвище "Лунный снайпер".

Япония стала пятой страной в мире после США, Индии Китая и бывшего СССР, которая смогла осуществить успешную посадку своего аппарата на Луне Фото: JAXA

Хотя посадка на поверхность Луны завершилась через 20 минут после начала приземления, у модуля SLIM возникли проблемы с солнечными панелями, которые не начали вырабатывать электроэнергию. Поэтому модулю пришлось работать от аккумулятора. До сих пор неизвестно, была ли устранена проблема, ведь если нет, то модуль уже прекратил свою работу, ведь заряда аккумулятора должно было хватить ненадолго.

Представители японского космического агентства вскоре после приземления модуля заявили, что причина неисправностей солнечных панелей неизвестна. Маловероятно, что они были повреждены во время приземления, поскольку остальное оборудование SLIM работало нормально.

Посадочный модуль SLIM был запущен в сентябре прошлого года и прибыл на орбиту вокруг Луны 25 декабря 2023 года. Изначально его орбита была очень вытянутой: ближе всего модуль подлетал к Луне на расстояние 600 км, а удалялся на расстояние 4000 км.

В то же время японские ученые заявили, что, хотя скорее всего модуль SLIM совершил максимально точное приземление на Луне, для того, чтобы подтвердить этот факт потребуется еще несколько недель.

Известно, что SLIM должен был заниматься исследованием Луны в течение двух недель, но в ближайшее время скорее всего станет известно, смог ли он справиться с проблемой или же навсегда останется просто "памятником" достижения Японии на Луне.

Известно, что на борту SLIM находились два маленьких лунохода и они даже смогли спуститься на поверхность Луны, согласно предварительным данным, чтобы сопроводить собственные исследования и делать снимки поверхности Луны.

Фокус уже писал о том, что NASA показало, что находится в контейнере с образцами астероида Бенну, который не могли открыть почти 4 месяца.

Также Фокус писал о том, что американский посадочный модуль Peregrine так и не смог приземлиться на Луне, вернулся на Землю и сгорел в атмосфере планеты.

Напоминаем, что в прошлом году еще один японский посадочный модуль под названием Hakuto-R пытался приземлиться на Луне, но эта попытка закончилась катастрофой, как уже писал Фокус.