Полезная, но не для всех: ученые раскрыли реальную эффективность безглютеновой диеты

За последние годы глютен превратился в своеобразного врага всего человечества и полки магазинов буквально ломятся от не содержащих его продуктов. Но ученые считают, что подобная пища подходит только определенным людям.

В последние годы популярность безглютеновой диеты резко возросла, и многие считают ее универсальным решением для здоровья и хорошего самочувствия. Однако реальная история о глютене и его влиянии на женское здоровье гораздо более сложнее, чем может показаться. Новое исследование более подробно рассматривает факты, проливая свет на то, когда избегание глютена действительно полезно, а когда, возможно, в этом нет необходимости, пишет Medical News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Глютен, белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, придает хлебу воздушную и жевательную текстуру. Однако у некоторых людей этот белок может вызывать проблемы со здоровьем. Наиболее известным из них является целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает атаку иммунной системы организма на тонкий кишечник. Но чувствительность к глютену на этом не заканчивается. Некоторые люди страдают аллергией на пшеницу, а у других может быть нецелиакическая чувствительность к глютену/пшенице, которая не вовлекает иммунную систему таким же образом, но все равно вызывает дискомфорт.

Одним из ключевых аспектов исследования является роль белка под названием зонулин, который регулирует проницаемость кишечника. У людей, чувствительных к глютену, уровень зонулина может повышаться, что приводит к так называемому "негерметичному кишечнику". Это состояние может усугублять или способствовать развитию различных проблем со здоровьем, от аутоиммунных заболеваний до хронического воспаления.

Переход на безглютеновую диету (БГД) рассматривается как средство для лечения этих заболеваний. Рынок безглютеновых продуктов переживает бум и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы. Однако эти продукты не всегда полезны для здоровья. В них часто содержится больше сахара, жира и соли, а также меньше клетчатки и витаминов, чем в глютеносодержащих аналогах. Более того, БГД может привести к снижению разнообразия микробиома кишечника, особенно у здоровых женщин, что может перевесить мнимую пользу от отказа от глютена.

Для женщин с целиакией диета БГД не просто полезна, она необходима. Она может облегчить многие симптомы, улучшить качество жизни и предотвратить осложнения, связанные с этим заболеванием, такие как снижение плотности костной ткани и проблемы с репродуктивной функцией. Женщины с нецелиакической чувствительностью к глютену/пшенице, также могут найти облегчение в БГД, хотя исследование показывает, что в таких случаях диета может не быть постоянной.

Интересно, что исследование подчеркивает, что БГД может принести пользу при некоторых заболеваниях, помимо чувствительности к глютену, таких как фибромиалгия и хронический аутоиммунный тиреоидит, что указывает на потенциальную связь между потреблением глютена и этими болезнями. Однако для таких заболеваний, как эндометриоз, несмотря на то, что некоторые женщины отмечают улучшение состояния при соблюдении диеты БГД, необходимы высококачественные исследования, чтобы установить явную пользу.

Авторы научной работы пришли к выводу, что безглютеновая диета должна быть рекомендована в первую очередь тем, кто страдает расстройствами, связанными с глютеном. Для остальных людей акцент должен быть сделан на сбалансированном питании, позволяющем избежать дефицита питательных веществ, а не на исключении глютена без медицинских показаний. Результаты призывают к проведению дальнейших исследований для изучения потенциальной пользы безглютеновой диеты при других заболеваниях, подчеркивая, что она не является универсальным решением для здоровья и должна тщательно рассматриваться в зависимости от индивидуальных потребностей.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии..

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.