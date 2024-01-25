Будто мухи в янтаре. Как аллигаторы переживают холода, сидя в полностью замерзшем озере (видео)

В Северной Каролине и Техасе наблюдают животных, которые буквально вмерзли в озеро, оставив на поверхности лишь нос и рот.

Животные на Земле используют разные стратегии, чтобы пережить холод: некоторые рассчитывают на густой мех, тогда как другие предпочитают зимовать в теплых берлогах. Однако аллигаторы выбрали совершенно иную стратегию — они буквально вмерзают в озера, чтобы пережить холода, пишет IFLScience.

В Северной Каролине и Техасе (США) заметили любопытную картину: будто кадры из "Ледникового периода" или "мухи в янтаре", в местных полностью замерзших озерах неподвижно сидят аллигаторы. Исследователи отмечают, что подобная стратегия является наиболее успешной для этого вида, чтобы пережить холода.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи из Аквариума Южной Каролины отмечают, что этот процесс в науке называется брумацией — период покоя, когда частота сердечных сокращений и другие процессы в организме замедляются в ответ на холодную погоду. Именно это, по сути, и делают аллигаторы и другие рептилии: у них снижается температура тела, снижается обмен веществ и наблюдается вялость.

Поскольку животные хладнокровны для метаболизма им требуется солнечное тепло, при этом, если температура станет слишком низкой, они, к сожалению могут умереть. Как правило, период брумации длится от 4 до 5 месяцев и является ответом на холодную погоду. Ученые отмечают, этот процесс очень похож на спячку, когда животные находятся без воды и еды, однако аллигаторы на самом деле не находятся в столь глубоком сне и продолжают пить.

В результате TikTok заполонили видео аллигаторов, сидящих в замерзших озерах будто "мухи в янтаре". Животные, как правило, оставляются на поверхности лишь носы и рты, чтобы иметь возможность дышать, однако остальная часть их тела находится подо льдом.

К слову, в прошлом году во Флориде родился первый в мире совершенно белый аллигатор. Самка родилась с очень редкой окраской и достигала в длину 49 сантиметров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые с помощью технологии CRISPR спасают популяцию рыб: скрестили аллигатора с сомом.