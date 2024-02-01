Золотые украшения, монеты и очень редкая брошь: британские ученые опубликовали отчет (фото)

Британские археологи рассказали о находках 2022 года, о которых сообщили по инициативе Британского музея, известной как PAS (Portable Antiquities Scheme). Среди 53 490 сообщений больше всего находок римского периода.

Британская Схема перемещения древностей (PAS) обнародовала свой ежегодный отчет, который демонстрирует археологические находки по всей Великобритании. Эта инициатива, которой руководит Британский музей, направлена на сотрудничество с любителями поиска с помощью металлоискателей и создание базы данных исторических объектов, пишет HeritageDaily.

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Сэр Марк Джонс, директор Британского музея, выразил поддержку ответственному поиску сокровищ и отметил важную роль программы в объединении археологов и поисковиков для сохранения нашего наследия.

Работая в сотрудничестве со 119 национальными и местными партнерами, PAS задокументировала 1,5 миллиона объектов, доступных для общественности через онлайн-платформу.

В годовом отчете PAS зарегистрировала 53 490 новых сообщений, 94% из которых поступили от поисковиков. Примечательно, что 1 384 заявки квалифицировали как сокровища в соответствии с Законом о сокровищах 1996 года.

Фото: PAS

Распределение по конкретным историческим периодам

Бронзовый век (1 210 объектов): среди выдающихся находок — каменный нарукавник, золотой клад с украшенным браслетом и двумя золотыми полосками, меч из медного сплава, граненый топор с гнездом, а также золотая застежка для платья или плаща, которой 3 000 лет.

Железный век (1 345 предметов): среди находок — чрезвычайно редкая "брошь-маска", полная застежка для ремешка из медного сплава, золотые четвертьстатерные монеты, "потин" (монеты) из медного сплава с высоким содержанием олова, а также коллекция из 26 монет, спрятанных в кремневом контейнере.

Римский период (18 495 предметов): римская эпоха дала такие сокровища, как фигурка сатира из медного сплава, клад сосудов из медного сплава, серебряная ажурная брошь и многочисленные клады монет.

Раннее средневековье (2 774 предмета): среди предметов, заслуживающих внимания, — прямоугольные крепления из медного сплава, золотая подвеска-диск, золотые концы ремешков и пряжка, украшенная эмалью по шампелю.

Средневековый период (13 200 предметов): среди находок этого периода — фигурка из медного сплава, золотой медальон в виде миниатюрного висячего замка и резной костяной четки с изображением лица молодой женщины (возможно, Девы Марии) и черепа (символизирующего смертность).

Документирование этих артефактов не только сохраняет историю, но и углубляет наше понимание различных периодов. PAS служит жизненно важным звеном, объединяющим энтузиастов истории, археологов и широкую общественность. В то же время эта программа напоминает о важности ответственных исследований и ценном вкладе тех, кто посвятил себя выявлению сокровищ, которые обогащают наше культурное наследие.

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