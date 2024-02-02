Новое изображение Вселенной выявило почти 1 млн объектов высокой энергии: что нашли (фото)

Ученые представили результаты наблюдения за космосом с помощью рентгеновского космического телескопа eROSITA.

1 февраля астрономы представили каталог eRASS1, который является крупнейшим в истории каталогом самых мощных источников энергии во Вселенной, таких как взрывающиеся массивные звезды и активные ядра галактик, которые питают черные дыры. Также здесь представлены крупнейшие известные структуры во Вселенной — волокна космической паутины из горячего газа, которые соединяют галактики в галактических скоплениях, пишет Space.

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Созданный немецкими учеными космический рентгеновский телескоп eROSITA начал свою работу в 2019 году и теперь астрономы опубликовали первые результаты наблюдения за Вселенной в рентгеновских лучах. Телескоп обнаружил почти 1 млн источников высокой энергии, включая более 700 000 сверхмассивных черных дыр.

Только за первые полгода работы, как оказалось, eROSITA обнаружил больше источников рентгеновского излучения высокой энергии, чем было обнаружено за 60 лет. Результаты наблюдения за Вселенной в рентгеновских лучах помогут ответить на некоторые из самых важных вопросов космологии. Например, как эволюционировала Вселенная и почему ткань пространства расширяется с ускорением?

Результаты наблюдений показывают, что телескоп обнаружил более 1000 сверхскоплений галактик, две квазипериодически извергающихся черные дыры и определил влияние рентгеновского излучения звезд на удержание воды и атмосферы планет, вращающихся вокруг них.

Только за первые полгода работы, как оказалось, eROSITA обнаружил больше источников рентгеновского излучения высокой энергии, чем было обнаружено за 60 лет Фото: space.com

В каталог eRASS1 были включены результаты наблюдений телескопа eROSITA, которые были проведены с декабря 2019 года по июнь 2020 года. За этот период космический телескоп обнаружил примерно 170 миллионов отдельных частиц рентгеновского света или фотонов.

Изучение этих частиц привело к обнаружению 900 000 источников рентгеновского излучения, из которых 700 000 питают сверхмассивные черные дыры, создающие яркие квазары в активных ядрах галактик. Свет квазаров настолько сильный, что часто перекрывает свет всех звезд в родной галактике.

В каталоге eRASS1 также можно увидеть 180 000 излучающих рентгеновское излучение звезд в Млечном Пути, 12 000 скоплений галактик и даже экзотические классы источников рентгеновского излучения, такие как двойные звезды, остатки сверхновых, пульсары и другие объекты.

Публикация данных также впечатляет тем, что они показывают точные места, откуда приходят отдельные частицы рентгеновского излучения, а также время прибытия и энергию этих фотонов.

Как уже писал Фокус, один из самых дорогостоящих проектов Европейского космического агентства официально получил зеленый свет. Дело в том, что наконец-то стало известно, что новый детектор для обнаружения явления, предсказанного Эйнштейном, будет реализован.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили галактику, которая излучает в 10 раз меньше света, чем самые тусклые галактики. Новое открытие может изменить представление астрономов о природе темной материи.