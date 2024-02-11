На части Земли пропала связь после самого мощного взрыва на Солнце (видео)

На нашей звезде возникла мощнейшая вспышка Х-класса, из-за которой пострадали некоторые регионы нашей планеты.

Космический аппарат NASA под названием Solar Dynamics Observatory запечатлел появление на Солнце вспышки класса Х, которые являются самыми мощными энергетическими взрывами из всех возможных на нашей звезде. Излучение, которое достигло Земли вызвало кратковременное отключение радиосвязи на двух континентах, пишет Space.

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В солнечном пятне AR3576, где и возникают солнечные вспышки, 9 февраля появилась одна из самых мощных вспышек на Солнце, которая принадлежит к классу Х3.4.

Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в солнечной атмосфере и высвобождается в виде сильного выброса электромагнитного излучения. Все вспышки разделяют на 5 классов, причем вспышки класса Х являются самыми мощными. Каждый следующий класс вспышек имеет в 10 раз меньшую мощность, чем предыдущий. После класса Х идут в порядке уменьшения силы взрыва класс М, С, В и А. Все вспышки в данных класса имеют цифровые обозначения от 1 до 10, что показывает их мощность. Только вспышки класса Х не имеют никаких цифровых ограничений, то есть они могут быть и класса Х11 и так далее.

В солнечном пятне AR3576, где и возникают солнечные вспышки, 9 февраля появилась одна из самых мощных вспышек на Солнце, которая принадлежит к классу Х3.4 Фото: Скриншот

По словам физика Кита Стронга, который занимается изучением Солнца, во время вспышки появился также корональный выброс массы или выброс плазмы в космос. Но пятно AR3576 не было направлено на Землю, а потому, учитывая скорость полета плазмы в космосе, она могла бы достигнуть Земли уже 11 февраля, но этого не произошло. Если бы плазма врезалась в магнитное поле Земли, то это привело бы к появлению чрезвычайно сильной геомагнитной бури на планете. Такие бури провоцируют нарушения в работе спутников на орбите и энергетической инфраструктуры на Земле. По словам Стронга, нам просто повезло, что солнечная плазма пролетела мимо Земли.

Хотя в этом плане нам повезло, все же Земля не избежала негативного влияния активности Солнца. Электромагнитное излучение, которое вырвалось в результате вспышки класса Х3.4 достигло Земли всего за 8 минут. В результате произошла ионизация верхних слоев атмосферы планеты, то привело к кратковременному отключению радиосвязи в Южной Америке, Африке и над южной частью Атлантического океана.

Солнце проявляет все сильнее свою активность по мере приближения к солнечному максимуму, который должен наступить уже в этом году. Это период в 11-лтнем солнечном цикле, когда на Солнце возникает очень много взрывов и выбросов плазмы.

Кстати, как уже писал Фокус, гигантское солнечное пятно AR3576 даже смог увидеть с поверхности Марса марсоход Perseverance и сделал его фотографию.

Также Фокус писал о том, что физики снизили скорость света в 10 000 раз во время эксперимента. Новый эксперимент показывает более эффективный метод замедления света.

Напоминаем, что ученые создали наиболее полный каталог необычных вспышек на Солнце, которые появляются более медленно, чем другие, как уже писал Фокус.