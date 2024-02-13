В Барселоне нашли шоколадную фабрику XIX века: о ней знали чуть ли не во всем мире

Ученые нашли остатки средневекового здания в Барселоне, которое с XIV по XIX век выполняло различные функции. В XIX веке здесь была шоколадная фабрика Clemente Guar.

В Барселоне археологи обнаружили остатки шоколадной фабрики XIX века. Эта находка произошла во время реконструкции четырехэтажного здания на площади Пласа-де-ла-Ляна, в результате чего найдены структурные элементы из разных исторических периодов, пишет HeritageDaily.

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Исследователи обнаружили остатки средневекового особняка XIV века, ограду XVII века и остатки шоколадной фабрики XIX века. История началась с особняка, который когда-то принадлежал кафедральной богадельне Барселоны, известной как Пиа Алмойна. В XV веке его превратили в хостел под названием Hostal de Sant Pere, который просуществовал до XVI века.

В 1825 году здание отреставрировали, и оно превратилось в шоколадную фабрику Clemente Guardia. Фабрику отметили в Альманахе Всемирной выставки в Барселоне 1888 года за изысканный шоколад, пастилу (сахарную глазурь), ванильный и черный шоколад, а также шоколадные конфеты.

В XIX веке фабрика стала известной в Барселоне, восхищая местных жителей и распространяя свою продукцию по всей Испании. Ее сладкие произведения даже попадали на подконтрольные Испании заморские территории.

Вместе со структурными элементами команда раскопала архитектурные элементы шоколадной фабрики, а также сосуды для хранения, большие плоскогубцы и свинцовые пластины, которые использовались для изготовления этикеток.

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