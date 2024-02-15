Как появилась Луна: японский модуль SLIM нашел некоторые подсказки (фото)

Ученые проанализировали данные посадочного модуля SLIM, который изучал Луну в течение всего нескольких дней.

Японское космическое агентство JAXA заявило, что анализ 10 лунных камней, проведенный посадочным модулем SLIM в течение нескольких дней, может помочь найти ключ к разгадке происхождения Луны, пишет AP.

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По словам ученых, в течение четырех дней посадочный модуль SLIM, который приземлился на Луну еще 19 января, использовал свою спектральную камеру для изучения состава горных пород на Луне и изучил 10 лунных камней.

Японские ученые говорят, что данные, полученные посадочным аппаратом приведут к разгадке тайны происхождения Луны. Сравнение минерального состава лунных и земных пород, поможет выяснить, если ли в них общие элементы.

Согласно одной из главных теорий, Луна появилась в результате сильного удара по Земле большого планетарного тела. В результате удара от Земли откололась ее небольшая часть, которая впоследствии стала нашим естественным спутником.

Изображения лунной поверхности, снятые камерой SLIM сразу после приземления 19 января (слева) и после восстановления электроснабжения через 10 дней (справа). По мере того как направление Солнца менялось, менялись и тени, отбрасываемые на лунную поверхность Фото: JAXA

Японские ученые полагали, что SLIM сможет изучить за четыре дня своей работы только один лунный камень, но в итоге ему удалось исследовать сразу десять, что вызвало бурный восторг у исследователей, ведь теперь у них есть намного больше ценных научных данных.

Отправка на Луну посадочного модуля SLIM стала для Японии первой подобной миссией. Хотя модуль и приземлился на Луне, но оказалось, что он стоит не так как нужно и солнечные панели не могут уловить свет Солнца для преобразования в электроэнергию. В результате модуль перешел в спящий режим. Только через 10 дней из-за смены положения Солнца посадочный модуль включился и начал свою работу.

Японские ученые полагали, что SLIM сможет изучить за четыре дня своей работы только один лунный камень, но в итоге ему удалось исследовать сразу десять, что вызвало бурный восторг у исследователей, ведь теперь у них есть намного больше ценных научных данных Фото: JAXA

Но он смог изучать Луну так недолго, ведь на спутнике Земли закончился день, а значит упал уровень солнечного излучения. Поэтому SLIM снова перешел в спящий режим и неизвестно, сможет ли он выйти из него в ближайшие дни. Дело в том, что ночью на Луне очень холодно, а потому приборы SLIM могут не выдержать таких низких температур.

Стоит сказать, что японский лунный модуль совершил наиболее точную посадку на поверхности Луны по сравнению с другими подобными миссиями. SLIM приземлился всего в 55 метрах от назначенной точки к кратере Шиоли. Обычно лунные аппараты приземляются в радиусе нескольких километров.

Ученые из JAXA считают, что если бы у посадочного модуля не произошел в последнюю минуту отказ одного из двух главных двигателей, который привел к более жесткой посадке, то приземление SLIM произошло бы в пределах нескольких метров от целевой точки.

Как уже писал Фокус, у марсохода Perseverance на Марсе были выявлены проблемы с одним из его главных приборов. Это ставит под угрозу важные исследования марсианских пород на предмет существования в них признаков внеземной жизни.

Также Фокус писал о том, что NASA развернуло огромный солнечный парус, предназначенный для полетов к другим звездам.