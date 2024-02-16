Ждали 5 месяцев. На Землю попал самый большой кусок астероида из всех, полученных учеными (фото)

Исследователи из NASA наконец-то сообщили, сколько материала, взятого с астероида Бенну, было доставлено Землю для изучения.

Прошло почти 5 месяцев с тех пор, как космический аппарат OSIRIS-REx успешно доставил образцы горной породы, взятые на астероиде Бенну. Ученым из NASA пришлось потратить несколько месяцев, чтобы добраться до основной части образцов, надежно запертых в герметичной емкости. Хотя первые исследования извлеченных пыли и камней принесли уже важные результаты, в NASA наконец-то сообщили, сколько же всего материала добыл космический аппарат на астероиде. Оказалось, что это самый большой образец с астероида когда-либо доставленный на Землю, который к тому же в 2 раза превышает запланированную цель миссии, пишет Universe Today.

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Ученые из NASA взвесили весь собранный OSIRIS-REx образец и оказалось, что на Землю было доставлено 121,6 грамма пыли и камней, взятых на астероиде Бенну. Изначально ученые планировали получить всего 60 грамм.

Ученые из NASA взвесили весь собранный OSIRIS-REx образец и оказалось, что на Землю было доставлено 121,6 грамма пыли и камней, взятых на астероиде Бенну. Изначально ученые планировали получить всего 60 грамм Фото: NASA

Космический аппарат OSIRIS-REx отправился к астероиду Бенну в сентябре 2016 года и вышел на орбиту вокруг камня в декабре 2018 года. Целый год аппарат изучал космический камень и искал подходящее место для посадки, которая состоялась в декабре 2019 года. И только в октябре 2020 года были собраны ценные образцы горной породы. А в сентябре 2023 года они были доставлены на Землю. Как уже писал Фокус, ученые из NASA долго не могли добраться к основной части образцов, и это удалось им только в прошлом месяце.

Хотя ученые собирались получить только 60 грамма материала, в 2 раза большее его количество открывает больше возможностей для исследований. Также это позволяет сохранить для будущих поколений примерно 70% полученного образца астероида. Теперь ученые из NASA отправят часть материала более 200 ученым со всего мира, которые также смогут проводить свои исследования.

NASA выбрало астероид Бенну потому, что он находится близко к Земле. Это углеродистый астероид, а к такому типу принадлежат 75% космических камней. Но Бенну принадлежит к подтипу углеродистых астероидов, которые более необычны, чем другие и в них содержаться вещества, оставшиеся после рождения Солнечной системы.

Поверхность астероида Бенну Фото: NASA

Ученые считают, что исследование образцов астероида Бенну позволит понять, как сформировалась Солнечная система и Земля. Если ученые обнаружат органические соединения, то это будет доказательством того, что жизнь на Земле могла появиться с помощью астероидов.

Ученые считают, что исследование образцов астероида Бенну (на фото) позволит понять, как сформировалась Солнечная система и Земля. Если ученые обнаружат органические соединения, то это будет доказательством того, что жизнь на Земле могла появиться с помощью астероидов Фото: NASA

Но главная научная ценность образцов состоит в том, что они расскажут о происхождении самого астероида Бенну. Считается, то этот камень был частью гораздо большего объекта, а когда откололся от него улетел во внутреннюю часть Солнечной системы. Некоторые астрономы считают, что Бенну может быть даже старше Солнечной системы, то есть появился еще тогда, когда ее не существовало, а была лишь солнечная туманность, из которой появились все планеты.

Предварительные исследования уже показали, что в составе Бенну содержится углерод и вода, что является подтверждением теории о том, что астероиды могли ее доставить на Землю, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что состоялся успешный запуск новой миссии на Луну, во время которой частный посадочный модуль США должен не только осуществить мягкую посадку на Луне, но и проверить новые технологии NASA, как уже писал Фокус.