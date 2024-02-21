Аппарат NASA обнаружил сюрприз на краю Солнечной системы: что скрывает пояс Койпера (фото)

Новые данные космического аппарата "Новые горизонты" показывают, что регион, состоящий из ледяных камней, намного больше, чем предполагалось.

Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal Letters, представили анализ новых данных, полученных космическим аппаратом NASA "Новые горизонты", который сейчас изучает пояс Койпера. Было обнаружено неожиданно большое количество пыли там, где ее должно быть очень мало. Это говорит о том, что пояс Койпера, состоящий из ледяных объектов, на самом деле простирается намного дальше, чем считали ученые, пишет ScienceAlert.

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Согласно нынешним представлениям о поясе Койпера, который находится на окраинах Солнечной системы, он начинается за орбитой Нептуна, то есть на расстоянии 30 астрономических единиц и заканчивается примерно в 55 астрономических единицах от Солнца. Одна астрономическая единица представляет собой дистанцию, разделяющую нашу планету и Солнце.

Согласно нынешним представлениям о поясе Койпера, который находится на окраинах Солнечной системы, он начинается за орбитой Нептуна, то есть на расстоянии 30 астрономических единиц и заканчивается примерно в 55 астрономических единицах от Солнца. Иллюстрация Фото: NASA

Считается, что в поясе Койпера находится большое количество каменистых ледяных объектов, в том числе карликовых планет, хотя многие из них до сих пор не обнаружены. Дело в том, что эти объекты слишком маленькие и плохо отражают солнечный свет. Но этот регион Солнечной системы наполнен межпланетной пылью, которая может дать представление о том, что на самом деле там происходит.

Что касается космического аппарата "Новые горизонты", то он стал первым, изучившим Плутон 9 лет назад и аппаратом, который сделал первые фотографии с близкого расстояния этой карликовой планеты. Плутон также находится в поясе Койпера на расстоянии 39 астрономических единиц от Солнца. В 2019 году "Новые горизонты" обнаружил необычный объект на расстоянии 44 астрономические единицы, который получил название Аррокот.

Что касается космического аппарата "Новые горизонты", то он стал первым, изучившим Плутон 9 лет назад и аппаратом, который сделал первые фотографии с близкого расстояния этой карликовой планеты Фото: space.com

С тех пор зонд NASA изучал пояс Койпера на расстоянии от 45 до 55 астрономических единиц от Солнца. И оказалось, что там находится намного больше межпланетной пыли, чем ожидали увидеть ученые.

Авторы исследования считают, что эта пыль возникла в результате столкновений крупных ледяных объектов. То есть таких объектов должно быть там много, чтобы их взаимные столкновения привели к появлению большого количества пыли там, где ее должно было быть очень мало.

Плутон Фото: NASA

Ученые считают, что на самом деле пояс Койпера простирается намного дальше, чем 55 астрономических единиц, может быть на расстояние в 80 астрономических единиц, где пространство также наполнено большим количеством ледяных объектов, которые еще предстоит обнаружить.

Аррокот Фото: wikipedia

Сейчас космический аппарат "Новые горизонты" находится на расстоянии 58 астрономических единиц от Солнца, то есть в 58 раз дальше, чем Земля от нашей звезды. Ученые считают, что зонд NASA сможет достигнуть расстояния в 100 астрономических единиц, а может быть даже долетит до края Солнечной системы – 120 астрономических единиц.

В результате будущих наблюдений космический аппарат сможет впервые обнаружить новые ледяные объекты на окраинах Солнечной системы. А самое главное, будущие данные о плотном скоплении пыли могут показать, как далеко на самом деле простирается пояс Койпера.

Фокус уже писал о том, сколько времени займет пилотируемая миссия на Плутон и насколько сложным будет такое путешествие.

Также Фокус писал о том, что вокруг Земли вращаются еще не обнаруженные естественные спутники и именно с их помощью можно начать успешное освоение космоса, считают ученые.

Напоминаем, что согласно предположению ученых, в Солнечной системе находится большое количество объектов, которые прибыли сюда из-за ее пределов, как уже писал Фокус.