Не так, как мы представляли: как на самом деле древние люди относились к детям с синдромом Дауна

Ученые узнали, как именно в древности относились к детям с такими отклонениями как синдром Дауна. Для этого исследователи изучили ДНК около 10 тысяч человек, которые жили в прошлом.

Ученые изучили генетические тайны почти 10 000 древних людей из разных временных периодов. Это исследование под руководством Адама Рорлаха из Института эволюционной антропологии Макса Планка раскрывает жизнь этих людей и сообществ, к которым они принадлежали, пишет IFLScience.

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Большинство людей рождаются с 46 хромосомами, но иногда некоторые люди имеют отсутствующие или лишние копии — состояние, известное как анеуплоидия. Синдром Дауна, состояние, которое сегодня встречается примерно у одного из 1000 новорожденных, характеризуется дополнительной копией хромосомы 21, известной как трисомия. До сих пор было мало известно о распространенности синдрома Дауна в древности.

Рорлах и его международная команда провели первое систематическое исследование редких генетических состояний в геномах древних людей. На удивление, они обнаружили шесть человек с избытком ДНК хромосомы 21, что указывает на синдром Дауна. Исследованные образцы охватывают период от XVII века в Финляндии до бронзового века в Греции и Болгарии и железного века в Испании, то есть от 2 500 до 5 000 лет.

Фото: Government of Navarre and J.L. Larrion

Кроме генетических открытий, исследование дало ценную информацию о жизни этих древних детей. Все шесть случаев показали, что дети умерли в раннем детстве, и только один ребенок дожил до своего первого дня рождения, вероятно, из-за медицинских проблем, связанных с синдромом Дауна. Современная медицина может справиться с этими осложнениями, но в древности они составляли значительные препятствия.

Исследователи нашли доказательства заботы и уважения к этим особым детям в местах их захоронения. Рядом с телами обнаружили особые погребальные вещи, включая ювелирные украшения, ракушки и останки животных, что свидетельствует об уровне общественного признания. Интересно, что древнейшие захоронения находились в пределах общины, что свидетельствует о привилегированном положении умерших.

Синдром Дауна был не единственным найденным редким заболеванием. Еще один человек имел высокий уровень ДНК хромосомы 18, что указывает на синдром Эдвардса, состояние, связанное с тяжелыми осложнениями и сокращением продолжительности жизни. Этот ребенок также был похоронен в испанском месте железного века, что намекает на особый статус в общине.

Соавтор исследования Роберто Риш отметил, что эти выводы бросают вызов предубеждениям о том, как древние общества относились к людям с инвалидностью. Исследование свидетельствует об уровне доброты и заботы, который выходит за пределы предыдущих представлений.

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