Секреты народной медицины: жители Измира до сих пор лечатся по формулам римского врача Галена

Ученые обнаружили, что 160 различных видов растений все еще активно используют в регионе, причем около 130 из них применяются с терапевтической целью. Одним из неожиданных открытий стало использование семян белены черной для борьбы с личинками миазисных мух.

Ученые из Университета Эге исследовали традиционное использование растений в Бергаме, Измир, где когда-то жил известный римский врач Гален (129 г. н. э. — 200 г. н. э.). Гален, известный как отец фармации и первый спортивный врач римского мира, оставил длительное влияние на медицинскую и философскую мысль в течение более чем четырнадцати веков, пишет Arkeonews.

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Доктор Шукру Арасан и его команда из Университета Эге провели исследование, чтобы изучить влияние рецептов Галена на фитотерапию в регионе Бергама. Посетив местные деревни и пообщавшись с местными жителями, исследователи обнаружили глубокие корни использования растений в лечебных целях.

Ученые обнаружили, что 160 различных видов растений все еще активно используются в регионе, причем около 130 из них применяются с терапевтической целью. Одним из неожиданных открытий стало использование семян белены черной (Hyoscyamus niger) для борьбы с личинками миазисных мух.

Гален Фото: National Library of Medicine

"Семена белены смешивают с животным жиром или хвостовым жиром, а для получения дыма применяют различные процессы. Лицо пациента подвергают дыму, а личинки мух падают в миску с водой под подбородком", — рассказал доктор Арасан.

Это открытие демонстрирует изобретательность и практическое применение древних рецептов, проливая свет на эффективность традиционной народной медицины. Доктор Арасан отметил: "Самым важным предметом нашего исследования были растения, используемые в традиционной народной медицине".

Исследовательская группа во главе с профессором Хасаном Йилдиримом с кафедры биологии Университета Эге подчеркнули важность дозировки при использовании растений в традиционной медицине. Профессор Йилдирим объяснил: "Мы изучаем формулы Галена. Его особенность скрыта в дозах его формул". Признавая силу растительных средств, он предостерегает о различных эффектах и потенциальной токсичности, связанной с различными дозами.

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