Меняется все, включая мозг: как 7 дней голодания перестраивают наш организм

Голодание — традиционное мероприятие, к которому по многим религиозным и медицинским причинам прибегаюь люди во всем мире. Новое исследование ученых наконец-то добавило к этой практике научное обоснование.

В ходе недавнего исследования, посвященного пользе голодания, ученые со всей Европы сделали несколько необычных открытий. Изучив 12 здоровых добровольцев, которые не ели в течение семи дней, употребляя только воду, они смогли заглянуть под капот нашего организма, чтобы понять, что на самом деле происходит, когда мы постимся, пишет Study Finds.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Используя современные технологии, исследователи отследили изменения почти 3 000 белков в крови и выяснили, что уже через несколько дней наш организм начинает переключаться с использования глюкозы в качестве источника энергии на сжигание накопленных жиров. Это не только приводит к потере веса в среднем на 12,5 килограмма, но и вызывает ряд изменений в различных органах, демонстрируя воздействие голодания не только на сброс килограммов.

Исследование, проведенное совместно Лондонским университетом королевы Марии и Норвежской школой спортивных наук, показывает, что уже после трех дней голодания происходят значительные изменения в уровне белка во всем организме. Это свидетельствует о комплексной адаптации организма к отсутствию пищи, что позволяет ученым предположить потенциальную пользу для здоровья, которая выходит за рамки потери веса, включая даже поддержку здоровья мозга. Полученные результаты дают научный фундамент вековой практике голодания, показывая, что его преимущества не просто фольклор, а имеют под собой основу, заложенную в нашей биологии.

Понимая молекулярные изменения, происходящие во время голодания, исследователи надеются разработать методы лечения, имитирующие эти эффекты без необходимости поститься. Это может открыть новые возможности для терапевтических вмешательств, помогая лечить или управлять различными проблемами со здоровьем без физической нагрузки, связанной с постом.

По мере того как мы продолжаем изучать сложные взаимодействия в нашем организме, подобные исследования освещают путь к пониманию того, как такие диетические практики, как голодание, могут влиять на наше здоровье значительным и, при этом, незаметным образом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли связь между голодом и потерей зрения благодаря паукам-прыгунам. Исследователи обнаружили неожиданную связь между прыгающими пауками и возрастным ухудшением зрения у людей. Эта связь может предложить новое направление для изучения и лечения изнурительного заболевания.

Также Фокус писал о том, что голодание помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Новое исследование показало неожиданный положительный эффект от периодического голодания, при наличии болезни Альцгеймера, нормализующий нарушенный сон.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.