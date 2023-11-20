Польза ограничений: голодание помогает бороться с болезнью Альцгеймера, считают ученые

Новое исследование показало неожиданный положительный эффект от периодического голодания, при наличии болезни Альцгеймера, нормализующий нарушенный сон.

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Недавнее исследование показало, что прерывистое голодание может значительно улучшить нарушения сна в моделях болезни Альцгеймера (БА). Это исследование подчеркивает глубокое влияние цикла "питание-голодание" на внутренние часы организма, пишет The Scientist.

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Исследование, проведенное под руководством Паулы Десплатс, доцента кафедры неврологии и патологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, утверждает, что более сорока процентов генов человека, связанных с производством белков, согласованы с 24-часовым циклом под влиянием группы нейронов в мозге, которые координируют клеточное время. Аналогичным образом, метаболический ответ на режим питания играет важнейшую роль в регулировании этих биологических часов. Десплатс подчеркнула значение цикла "питание-голодание" в обучении циркадному ритму, особенно в контексте БА, при которой у 80% пациентов нарушаются циркадные ритмы, что приводит к смене сна и бодрствования, дневной сонливости, ночному возбуждению, спутанности сознания, а иногда и агрессии.

В исследовании мышей, генетически сконструированных для развития БА, подвергали прерывистому голоданию, при котором доступ к пище ограничивался шестичасовым промежутком в сутки. Такой подход не предполагал ограничения калорийности или изменения рациона питания. Результаты оказались поразительными: у мышей улучшились сон, метаболизм, память, познавательные способности, уменьшилось количество отложений амилоида в мозге и экспрессия нейровоспалительных генов. Исследование показало, что прерывистое голодание восстанавливает ритмическую активность генов, пораженных при БА, значительно уменьшает отложения амилоида в мозге и улучшает когнитивные функции и поведение во время сна и бодрствования, что превзошло все ожидания.

Вальтер Лонго, профессор геронтологии и биологических наук Университета Южной Калифорнии и директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии, подтвердил, что время приема пищи влияет на циркадные часы. Он отметил, что прерывистое голодание дает множество метаболических преимуществ, включая снижение воспаления, стимулирование процессов поддержания клеток и смещение энергетического метаболизма от глюкозы к кетонам, которые более полезны для мозга.

Лонго считает эти результаты весьма перспективными для будущих клинических испытаний. Прерывистое голодание может стать эффективным, простым и недорогим вмешательством для замедления прогрессирования БА. Десплатс также подчеркнула глубокое влияние окружающей среды на активность генов и работу мозга, предположив, что наша личность и когнитивные способности могут быть более тесно связаны с нашим распорядком дня, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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