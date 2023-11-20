Користь обмежень: голодування допомагає боротися з хворобою Альцгеймера, вважають учені

Нове дослідження показало несподіваний позитивний ефект від періодичного голодування, за наявності хвороби Альцгеймера, що нормалізує порушений сон.

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Нещодавнє дослідження показало, що переривчасте голодування може значно поліпшити порушення сну в моделях хвороби Альцгеймера (ХА). Це дослідження підкреслює глибокий вплив циклу "харчування-голодування" на внутрішній годинник організму, пише The Scientist.

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Дослідження, проведене під керівництвом Паули Десплатс, доцента кафедри неврології та патології Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, стверджує, що понад сорок відсотків генів людини, пов'язаних із виробництвом білків, узгоджені з 24-годинним циклом під впливом групи нейронів у мозку, які координують клітинний час. Аналогічним чином, метаболічна відповідь на режим харчування відіграє найважливішу роль у регулюванні цього біологічного годинника. Десплатс наголосила на значенні циклу "харчування-голодування" в навчанні циркадного ритму, особливо в контексті ХА, за якої у 80% пацієнтів порушуються циркадні ритми, що призводить до зміни сну й неспання, денної сонливості, нічного збудження, сплутаності свідомості, а інколи й агресії.

У дослідженні мишей, генетично сконструйованих для розвитку ХА, піддавали переривчастому голодуванню, за якого доступ до їжі обмежували шестигодинним проміжком на добу. Такий підхід не передбачав обмеження калорійності або зміни раціону харчування. Результати виявилися вражаючими: у мишей покращилися сон, метаболізм, пам'ять, пізнавальні здібності, зменшилася кількість відкладень амілоїду в мозку та експресія нейрозапальних генів. Дослідження показало, що переривчасте голодування відновлює ритмічну активність генів, уражених при астмі, значно зменшує відкладення амілоїду в мозку та покращує когнітивні функції і поведінку під час сну та неспання, що перевершило всі очікування.

Вальтер Лонго, професор геронтології та біологічних наук Університету Південної Каліфорнії і директор Інституту довголіття при Університеті Південної Каліфорнії, підтвердив, що час приймання їжі впливає на циркадний годинник. Він зазначив, що переривчасте голодування дає безліч метаболічних переваг, включно зі зниженням запалення, стимулюванням процесів підтримання клітин і зміщенням енергетичного метаболізму від глюкози до кетонів, які більш корисні для мозку.

Лонго вважає ці результати досить перспективними для майбутніх клінічних випробувань. Переривчасте голодування може стати ефективним, простим і недорогим втручанням для уповільнення прогресування ХА. Десплатс також наголосила на глибокому впливі навколишнього середовища на активність генів і роботу мозку, припустивши, що наша особистість і когнітивні здібності можуть бути тісніше пов'язані з нашим розпорядком дня, ніж вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

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