Миры-океаны в Солнечной системе могут быть обитаемы: доказательства нашли в Антарктиде (фото)

Ученые считают, что процесс, который наблюдается на шельфовых ледниках Антарктики, должен происходить и на спутниках Сатурна и Юпитера.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research, предполагает, что толщина ледяного покрова, который скрывает подземные океаны на спутниках Европа и Энцелад, может дать подсказку о том, являются ли эти миры обитаемыми, пишет Space.

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Сейчас астрономы предполагают, что покрытые льдом спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европа, хранят под замерзшей корой огромные океаны. Существует предположение, что в этих океанах есть необходимые условия для появления живых организмов.

Но обнаружить эту жизнь, которая предположительно скрывается под толщей льда шириной примерно 16 км очень сложно. Но ученые провели изучение шельфовых ледников Антарктиды и обнаружили связь между толщиной льда и температурой воды под ним. Поэтому полученные данные решено было применить с спутникам-океанам в Солнечной системе.

Европа - океанский спутник Юпитера Фото: NASA/ JPL-Caltech

Наблюдения в Антарктике показали, что ледяная масса над океаном и масса воды под ней взаимодействуют посредством процесса, получившего название "накачка льда". По словам ученых, разница в толщине льда означает, что жидкая вода подвергается разному давлению, которое влияет на температуру таяния и замерзания воды. Чем толще лед, тем выше давление и тем ниже температура замерзания воды, а это значит, что подводный лед иногда может таять. Растаявшая вода будет теплее окружающей среды, а это значит, что она будет течь вверх и повторно замерзать ближе к поверхности ледяного покрова.

Энцелад - океанский спутник Сатурна Фото: NASA

Ученые считают, что подобный механизм приводит к созданию уникального состава и текстуры льда и влияет на распределение мест обитания живых существ подо льдом на Земле. Ученые предполагают, такой же процесс может происходить на Европе и Энцеладе, а может быть еще и на спутнике Юпитера Ганимеде и спутнике Сатурна Титане. Ученые считают, что Энцелад, вероятно, будет обладать более слабым эффектом "накачки льда", чем Европа, поскольку первый спутник меньше.

Наблюдения в Антарктике показали, что ледяная масса над океаном и масса воды под ней взаимодействуют Фото: Rob Larter/BAS

Как показали данные космического аппарата "Кассини", который вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год, подземный океан Энцелада может иметь температуру от минус 1 до минус 1,3 градуса Цельсия. По словам ученых, понимание того, как меняется температура поможет составить карту циркуляции океана, что может дать информацию о том, пригоден ли Энцелад и другие подобные океанские миры для жизни.

Авторы исследования считают, что измерение толщины ледяной коры океанских спутников покажет, может ли там существовать жизнь, если за основу брать процессы, происходящие в Антарктиде. И это можно сделать с помощью космических аппаратов. Например, с помощью Europa Clipper, который NASA собирается отправить к Европе осенью этого года.

Фокус также писал о том, что другое исследование предполагает, что на Европе намного меньше кислорода, необходимого для существования внеземной жизни, чем предполагалось.

А еще одно исследование, как уже писал Фокус, показывает, что на Титане скорее всего не стоит искать внеземную жизнь из-за не совсем подходящих условий, хотя ранее предполагалось иначе.