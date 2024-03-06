Масштабные археологические раскопки в Швеции: ученые нашли более 30 тысяч артефактов (фото)

В Кальмаре, Швеция, завершились двухлетние раскопки, во время которых нашли множество артефактов. В целом ученые обнаружили более 30 тысяч предметов, среди которых были вещи, принадлежавшие различным общественным группам.

Во время недавних археологических раскопок в Кальмаре, Швеция, исследователи нашли сокровищницу из более 30 000 предметов. Под руководством Магнуса Стибеуса из Государственного исторического музея, двухлетний проект обнаружил не только остатки зданий, подвалов и улиц, но и множество артефактов, пишет HeritageDaily.

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Это масштабное исследование дает уникальный взгляд на различные общественные группы, такие как торговцы, ремесленники, государственные служащие, прихожане, как состоятельные, так и менее привилегированные слои населения.

Среди самых интересных находок — золотой перстень, украшенный мотивом Христа, который, как полагают, датируется XV веком и, вероятно, принадлежал женщине. Подобные перстни находили в Северной Финляндии, Остергетланде и Уппланде, что свидетельствует об увлекательной исторической связи.

Фото: Arkeologerna

Не менее важным является обнаружение редкого стеклянного альсенгемета, названного в честь датского острова Альс. Эти маленькие стеклянные камни, ассоциирующиеся с церковным контекстом, служили амулетами для паломников в XIII-XIV веках. Найденный в Кальмаре альсенгемет имеет три изящно вырезанные фигурки, что делает его особенно необычной и ценной находкой.

Кроме этих реликвий, археологическая команда обнаружила следы Кальмарской войны — конфликта 1611 года между Данией-Норвегией и Швецией за торговые пути и пошлины. Признаки войны включают сожженные усадьбы, связанные с нападением датско-норвежских войск на город, а также пушечные ядра, мушкетные пули и мечи.

Эта находка помогает нам понять жизнь различных общественных групп и влияние на город таких исторических событий, как Кальмарская война. Золотое кольцо и, в частности, альсенгемет, дают яркое представление о тогдашних культурных и религиозных практиках.

Поскольку исследователи продолжают анализировать и документировать эти находки, потенциал для открытия новых сюрпризов и понимания истории города остается высоким. Археологический проект не только обогащает наше понимание прошлого Кальмара, но и демонстрирует важность сохранения и изучения артефактов.

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