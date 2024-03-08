Продукт на все случаи жизни: диетолог рассказала о пользе различных сыров

Молочные продукты подходят не всем группам людей, однако сыр выделяется на их фоне, благодаря своему богатому разнообразию. Диетологи считают, что именно оно делает его универсальным выбором.

Сыр — это любимая еда многих, и это неудивительно, если учесть его универсальность и тот факт, что люди изготавливают его уже более 4 000 лет. Любители сыра могут выбирать из 2 000 сортов, но среди всего этого разнообразия остаются вопросы о его влиянии на здоровье. Хотя сыр содержит насыщенный жир, который раньше считался врагом диет, он может быть не так вреден, как считалось ранее. На самом деле, сыр является питательным, поскольку в нем много белка и кальция. Но это не значит, что нужно перебарщивать: умеренность — ключевой фактор, особенно для тех, кто следит за потреблением натрия из-за таких заболеваний, как высокое давление, пишет Today.

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Если говорить о выборе самого полезного сыра, то творог занимает первое место по содержанию насыщенных жиров и белка по сравнению с другими сырами. В нем также относительно мало натрия. Другие мягкие сыры, такие как рикотта и моцарелла, также занимают высокие места на шкале полезности благодаря меньшему содержанию жира, говорит Элисон Арнетт, преподаватель диетологии в Университете Нью-Хейвена. Однако важно следить за содержанием натрия и в этих сырах, подчеркивает она. Для людей с повышенной чувствительностью к лактозе больше подойдут твердые сыры, такие как пармезан, чеддер и швейцарский.

Несмотря на наличие сыров с низким содержанием жира и полностью обезжиренных сыров, они часто менее ароматны и могут содержать наполнители, чтобы компенсировать их отсутствие. Некоторые эксперты считают, что если вы собираетесь есть сыр, то лучше умеренно наслаждаться полножирными вариантами, а не довольствоваться менее приятной альтернативой. Если говорить об умеренности, то небольшая порция сыра может быть частью ежедневного рациона для людей с хорошим здоровьем. Однако Арнетт отмечает, что не все сыры созданы одинаковыми; например, плавленые сыры, такие как американский, содержат меньше питательных веществ, чем другие.

Сыр вполне может являться частью здорового питания, если употреблять его в меру и выбирать с умом. Благодаря богатому вкусу и питательным свойствам не стоит полностью отказываться от него, а лучше наслаждаться им как дополнением к сбалансированной диете, заключает Арнетт.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.