Древний сосуд высотой 1,75 метра нашли в Кыргызстане: ему тысячи лет (видео)

Археологи раскопали гигантский глиняный сосуд на глубине 2,5 метра в городе Узген, который когда-то находился на Шелковом пути.

Во время недавних археологических раскопок в городе Узген, расположенном в Ошской области Кыргызстана, исследователи обнаружили удивительную находку — глиняный сосуд высотой 1,75 метра под названием "хум", пишет Arkeonews.

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Узген, древнее поселение, демонстрирует взаимодействие между оседлыми и кочевыми народами в течение длительного периода времени. Расположенное на Шелковом пути, оно играло ключевую роль в военных экспедициях 104-99 годов до нашей эры. Пик его развития пришелся на IV-І вв. до н. э. и позже, во времена государства Караханидов в X в. н. э.

Об этом открытии рассказал Турарбек Абдырахманов, археолог из Национальной академии наук Кыргызской Республики. Раскопки под руководством Марса Боранбаева начались всего за 10 дней до того, как 1 марта ученые нашли "хум", спрятанный на глубине 2,5 метра.

"Хум", который, как полагают, датируется VII-IV веками до н. э., теперь хранится в Музее архитектуры и археологии Узгена после того, как его осторожно изъяли.

Исследователь объяснил: "После тщательной очистки "хум" теперь ждет дальнейшего исследования в рамках наших постоянных раскопок".

Во время этого процесса уже были найдены фрагменты глиняной посуды, принадлежащие к культуре Шоро-Башат, которые раскрывают богатое историческое наследие региона.

Шоро-Башатская культура, возникшая в Ферганской долине в эпоху бронзы и раннего железного века, была оседлой земледельческой культурой. Такой комплекс находок демонстрирует сосуществование кочевых и оседлых культур на этой территории в эпоху поздней бронзы и раннего железа.

Это место раскопок имеет огромный исторический потенциал. Ученые отметили, что археологические исследования в этом районе активизировались в связи с бурной деятельностью вокруг старого города, направленной на выявление более древних артефактов.

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