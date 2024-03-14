Первая планета, открытая с древних времен: как 243 года назад случайно обнаружили Уран (фото)

До того, как был открыт Уран другие астрономы считали, что это не планета, а еще одна звезда.

243 года назад, а именно 13 марта 1781 года британский астроном Уильям Гершель обнаружил новую планету Солнечной системы – Уран. Это предпоследняя, седьмая планета, которая вращается вокруг Солнца. Но до открытия Урана многие астрономы считали его обычной звездой. Это была первая планета, обнаруженная с древних времен и найдена она была совершенно случайно, пишет EarthSky.

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Считается, что до 1781 года Уран астрономы наблюдали более 20 раз, но не принимали этот объект за еще одну планету Солнечной системы. Но именно астроном Уильям Гершель понял, что на самом деле это первая обнаруженная планета с древнейших времен. Хотя для того, чтобы это доказать ему и другим астрономам понадобилось 2 года, поэтому Уран был признан планетой только в 1783 году.

243 года назад, а именно 13 марта 1781 года британский астроном Уильям Гершель обнаружил новую планету Солнечной системы – Уран Фото: NASA

Изначально Гершель с помощью телескопа своей собственной конструкции проводил наблюдение за очень тусклыми звездами, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Во время наблюдений за космосом астроном обнаружил тусклый объект, который двигался на фоне неподвижных звезд. В результате ученый пришел к выводу, что этот объект находится в Солнечной системе и он точно ближе к Земле, чем звезды. Сначала Гершель предположил, что обнаружил новую комету, но дальнейшие наблюдения показали, что это все-таки седьмая планета от Солнца.

Изначально Гершель с помощью телескопа своей собственной конструкции проводил наблюдение за очень тусклыми звездами, которые невозможно увидеть невооруженным глазом Фото: EarthSky

Первооткрыватель Урана изначально хотел назвать новую планету в честь короля Великобритании Георга III — Georgium Sidus. Но эту идею не приняли астрономы из других стран. Первым с предложением назвать новую планету Ураном выступил немецкий астроном Иоганн Боде, но официально это имя за планетой закрепилось только через почти 70 лет после ее открытия — в 1850 году.

Идея Боде заключалась в том, что нужно следовать традиции и дать имя планете, взятое из древнеримской или древнегреческой мифологии, которая была основой для римлян. Логика ученого состояла в том, что бог Уран был отцом бога Сатурна, а эта планета является шестой в списке планет Солнечной системы.

В 1977 году астрономы обнаружили, что Уран имеет кольца Фото: NASA

В древнегреческой мифологии бог Уран является один из самых первых богов и был богом неба, которого родила богиня Гея (богиня Земли), которая затем вышла за него замуж. Да, в греческой мифологии можно найти много интересных фактов.

Интересно, что король Георг III был настолько рад нового открытию Гершеля, что посвятил его в рыцари и назначил на должность придворного астронома. Денежное содержания позволило ученому полностью сосредоточиться на научной деятельности. В результате Гершель обнаружил несколько спутников Урана и составил каталог из 2500 астрономических объектов, который используется и сейчас.

В 1977 году астрономы обнаружили, что Уран имеет кольца. Таким образом планета стала вторым миром в Солнечной системе после Сатурна, у которого есть такая особенность. Хотя кольца Урана не так хорошо выражены, как у другого газового гиганта.

Сейчас ученым известно о существовании 13 колец у Урана. Планета также имеет 28 известных спутников Фото: NASA

Сейчас ученым известно о существовании 13 колец у Урана. Планета также имеет 28 известных спутников, последний из которых обнаружили совсем недавно, как уже писал Фокус. Кстати, во время того же исследования астрономы обнаружили 2 новых спутника и у Нептуна и теперь их 16.

Увидеть Уран с самого близкого расстояния ученым удалось благодаря изображениям, которые сделал в 1986 году зонд NASA "Вояджер-2". Аппарат пролетел мимом планеты на расстоянии 81,5 тысяч км. Благодаря полученным данным астрономы получили много информации об Уране и его спутниках.

Более подробно о планете Уран и ее особенностях Фокус уже писал ранее. Эта планета известна своим странным положением относительно плоскости орбиты, ведь в отличие от других планет Уран вращается вокруг Солнца лежа на боку.

Как уже писал Фокус, в конце прошлого года благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы получили новые потрясающие снимки Урана, где хорошо видны его кольца.