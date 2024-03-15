Онкологический коллапс на подходе: рак поражает все более молодых людей

Тревожные данные, полученные учеными говорят о том, что мир может захлестнуть небывалая волна онкологических заболеваний, а времени на поиск ответов и разработку лечения остается все меньше.

Наблюдения ученых намекают на тревожную тенденцию: рак, обычно встречающийся у пожилых людей, все чаще поражает тех, кому меньше 50. Несмотря на улучшения в области скрининга и лечения рака, этот рост раннего рака, особенно колоректального, рака поджелудочной железы и рака желудка, озадачивает исследователей по всему миру. Загадка сложна и включает в себя такие потенциальные факторы, как ожирение, диета и даже генетические вариации, но единой причины пока не выявлено, пишет Nature.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Десять лет назад Кэти Энг, онколог из Медицинского центра Университета Вандербильта, столкнулась с молодым пациентом из Китая с типом рака, который обычно встречается у людей гораздо старше. Этот случай не был единичным. Джордж Баррето, хирург из Мумбаи, расположенного на другом конце света, заметил аналогичную тенденцию в своем окружении и пообещал выяснить причины таких неожиданных диагнозов.

В связи с этими тенденциями все большее внимание уделяется ранней диагностике рака, особенно после таких громких случаев, как смерть актера Чедвика Боузмена от рака толстой кишки в 43 года. Организации теперь рекомендуют начинать скрининг уже в 45 лет, а в некоторых сообществах — даже в 40. Эти усилия направлены на то, чтобы выявлять рак на более ранних стадиях, хотя проблема доступности таких процедур остается по прежнему сложной, особенно в отдаленных районах мира. Несмотря на эти инициативы, уровень заболеваемости раком на ранних стадиях продолжает расти, что подчеркивает необходимость разработки более эффективных стратегий его диагностики и лечения, говорят исследования.

Исследования причин такого роста очень обширны, в них изучается все: от генетических мутаций до влияния микробиома — сообщества микроорганизмов, живущих в нашем организме на его развитие. Некоторые факты указывают на то, что изменения в образе жизни и рационе питания могут играть определенную роль, однако ученые сходятся во мнении, что здесь действуют многочисленные факторы, и для их выявления требуются более комплексные и продолжительные исследования. Особый интерес науки вызывает изучение воздействия окружающей среды и образа жизни беременных женщин и их потенциального влияния на риск развития рака у их детей, что подчеркивает необходимость долгосрочных исследований, охватывающих сразу несколько поколений.

Поиски понимания учеными ранних форм рака еще далеки от завершения. Исследователи, такие как Энг и Баррето, сотрудничают на международном уровне, объединяя данные для получения более четких представлений. Тем временем онкологическая помощь молодым пациентам адаптируется, уделяя больше внимания их уникальным потребностям и долгосрочным последствиям лечения. Пропаганда и повышение осведомленности помогают все большему числу молодых людей получать более ранние диагнозы. Однако, как отмечает Баррето, путь к пониманию и предотвращению рака на ранних стадиях — долгий, требующий тщательного сбора данных и исследований. Хотя у ученых пока нет многих ответов, их стремление найти их зависит от взгляда на рак через новую призму, учитывая не только настоящее, но и влияние нашего прошлого и дородового окружения на будущее развитие заболевания.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о прогнозах, по которым к 2050 году мир ждет онкологическое цунами. И это, как предупреждают эксперты, может подвергнуть испытаниям на устойчивость системы здравоохранения разных стран.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.