Послание "любителя Рима": в Турции археологи нашли тысячелетнюю надпись (фото)

Вблизи горы Кимилдаги (Kımıldağı) обнаружили уникальный артефакт, проливающий свет на богатую историю царства Коммагена, расположенного между мирами Александра Македонского и Ахеменидов.

Жители наткнулись на рельефную скульптуру вблизи Кимилдаги (Турция) и позже сообщили о находке в Дирекцию музея Адиямана. Археологические команды быстро определили это место как сакральную территорию, раскопав рельеф с изображением сцены рукопожатия и стелы с надписями, пишет Arkeonews.

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Царство Коммагена, возглавляемое династией Ерванидов, которая утверждала, что происходит как от Александра, так и от Ахеменидов, было небольшим, но культурно ярким государством. Его правитель, царь Антиох I, мог похвастаться родословной, достигающей Дария I через Ерванда (Оронта) I, преданного последователя Атраксеркса II. Это царство, несмотря на свои размеры, сумело сохранить свою самобытность с 163 года до н. э. до его интеграции в римскую провинцию Сирия в 72 году н. э.

Монеты Антиоха I Фото: Википедия

Царь Антиох I, также известный как "любитель Рима", ориентировался в сложном политическом ландшафте, поддерживая Помпея против Митрадата VI Понтийского. Он не только претендовал на божественный статус, но и пытался объединить различные религии во время своего правления, символизирующие четыре божественные сущности, связанные с ним. Его величественная гробница находится на вершине горы Немрут, как свидетельство его наследия.

Скульптуры на Немруд-Даг Фото: Википедия

Из-за сложного рельефа местности артефакты доставили в древний город Перре с помощью военных вертолетов и канатов. Впоследствии эксперты, такие как Чарльз Кроутер из Оксфордского университета и профессор Маргарита Фачелла из Пизанского университета, углубились в исследование находок.

Исследовательница Фачелла выделила важность надписей, особенно тех, которые приписывают царю Антиоху I. Она отметила: "В надписях коммагенский царь Антиох I давал указания, особенно общественности. Это надпись, которая прольет свет на историю человечества и Коммагена. Для нас большая честь участвовать в ее исследовании и помочь ее понять"

Фото: АА

Особый интерес вызывает рельеф с изображением Антиоха I рядом с Митридатом I, который дает представление о тогдашнем политическом и дипломатическом ландшафте. Это открытие не только обогащает наше понимание истории Коммагена, но и вносит вклад в более широкую картину человеческой цивилизации.

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