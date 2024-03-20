Секреты великого стратега и полководца: как Македонский готовился к битве с персами

"Жизнь Александра" Плутарха — один из пяти сохранившихся третичных источников о македонском завоевателе. Он содержит предания и описания событий, которые не упоминаются ни в одном другом источнике.

Древняя история часто кажется нам далеким эхом, но иногда мы видим удивительные детали, которые оживляют ее. Возьмем, например, личный доспех Александра Македонского, когда он готовился к легендарной битве при Гавгамелах против персов. О тех днях писал древнегреческий историк Плутарх, пишет GreekReporter.

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"Жизнь Александра" Плутарха — один из пяти сохранившихся третичных источников о македонском завоевателе. Он содержит предания и описания событий, которые не упоминаются ни в одном другом источнике.

Плутарх, древнегреческий писатель, историк и философ-моралист, жил примерно в 46 — 120/127 годах нашей эры. Он считается одним из самых известных античных писателей и создателем жанра биографии.

За свою жизнь он написал более 200 произведений на различные тематики. А самым известным среди них является "Сравнительные жизнеописания". В ней он писал 50 биографий, подав портреты греков и римлян парами, как бы "параллельно", по сходству или контрасту.

Битва при Гавгамелах состоялась в 331 году до н. э. между македонскими войсками Александра и персидской армией царя Дария III. Это было великое событие, ознаменовавшее окончательный удар по некогда могущественной империи Ахеменидов.

На рассвете в день битвы Плутарх описывает эту сцену:

"[Александр] надел шлем, а остальную одежду, прежде чем выйти из палатки, — плащ сицилийского производства, плотно подпоясанный, а поверх него — нагрудник из толсто простеганного льна, который был захвачен среди прочей добычи в битве при Иссе.

Шлем, сделанный Теофилом, хоть и был железный, но так хорошо выкован и отполирован, что блестел, как чистейшее серебро. К нему был припасен горжет из того же металла, украшенный драгоценными камнями.

Меч, которым он чаще всего пользовался в бою, был подарен ему царем ситиев и отличался чрезвычайной прочностью и легкостью.

Пояс, который он также носил во всех боях, был гораздо лучшей работы, чем остальные его доспехи. Это было произведение древнего Геликона, подаренное ему родосцами в знак уважения к нему.

Пока он был занят выстраиванием своих людей или ездил верхом, чтобы отдавать приказы или указания, или осматривать их, он помиловал Буцефала, который уже состарился, и воспользовался другой лошадью; но когда он должен был бы сражаться, он снова послал за ним и, как только тот был оседлан, начал атаку".

Несмотря на меньшее количество воинов, армия Александра одержала потрясающую победу. Историки сегодня удивляются, как им удалось преодолеть персидские войска. Это была не просто грубая сила; это была хитрая тактика Александра и умное использование легкой пехоты, которая переломила ход событий.

Гавгамела, что буквально означало "Верблюжий дом", деревня на берегу реки Бумодус, где произошла битва, теперь известна как современный Эрбиль, Ирак.

Плутарх сосредотачивается не только на битве, но и уделяет много внимания стремлениям и желаниям Александра, пытается определить, насколько они были заложены в его юности. Он рисует картину человека, которым руководят не удовольствие или богатство, а жажда совершенства и славы.

Наследие Александра, его военные стратегии и его характер резонируют и сегодня. Его способность бросать вызов обстоятельствам и выходить победителем учит нас о силе стратегии и решимости. А подробный рассказ Плутарха открывает нам окно в мир, который давно прошел, но все еще полон сюрпризов и уроков для всех нас.

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